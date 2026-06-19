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De la mano de un ex-Newell's, Estados Unidos ya se aseguró un lugar en la siguiente ronda del Mundial

El equipo de Mauricio Pochettino se impuso por 2 a 0 a Australia y todavía le falta jugar con Turquía, que se enfrenta hoy a Paraguay

19 de junio 2026 · 18:43hs
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Alex Freeman

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Alex Freeman, el jugador más jóven del equipo de Mauricio Pochettino, sale a festejar su gol, el segundo de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino se abraza con Balogon al final del partido. El ex-Newells puso a Estados Unidos en la siguiente fase.

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Mauricio Pochettino se abraza con Balogon al final del partido. El ex-Newell's puso a Estados Unidos en la siguiente fase.

Estados Unidos se clasificó este viernes para la ronda de playoffs del Mundial 2026 tras vencer a Australia por 2 a 0 en Seattle. El equipo conducido por el santafesino Mauricio Pochettino pudo imponerse pese a la ausencia de su estrella, Christian Pulisic, que está lesionado.

El plantel conducido por el ex-Newell's se aseguró con esta victoria el pasaje a la siguiente ronda tras solo dos partidos, algo que nunca antes había logrado.

La última vez que Estados Unidos fue sede de la Copa del Mundo, en 1994, avanzó de fase al ser uno de los mejores terceros clasificados. Pero en su siguiente partido, en octavos de final, perdió contra Brasil, que después sería el campeón.

En la tercera ronda de la fase de grupos, la selección estadounidense se enfrentará a Turquía, que hoy será el rival de Paraguay en un partido en el que ambos necesitan la victoria.

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Sin Pulisic, Estados Unidos ganó igual

Pulisic, que juega en el AC Milan y suma 33 goles en 87 partidos internacionales, se perdió el partido debido a una lesión en los gemelos.

Estados Unidos se puso en ventaja el minuto 11 después de una corrida por la banda izquierda de Folarin Balogun, autor de dos goles en la victoria por 4-1 sobre Paraguay. Balogun tiró un centro destinado al delantero Ricardo Pepi, quien el sustituto de Pulisic, pero la pelota nunca llegó a destino porque antes rebotó en el defensor Cameron Burgess y entró en el arco australiano.

Alex Freeman, el jugador más joven del equipo con 21 años e hijo del campeón del Super Bowl Antonio Freeman, marcó el segundo gol del equipo de Pochettino en el minuto 43 tras una jugada de pelota parada. Freeman remató de cabeza un disparo desviado de Sergiño Dest, anotando así su primer gol en un Mundial. El gol fue confirmado tras la revisión del VAR.

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