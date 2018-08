De Felippe: "La idea es que no nos lleguen tan cómodo"

El entrenador de Newell's Omar De Felippe admitió hoy que el equipo cometió errores en defensa ante Defensores Unidos de Zárate, por Copa Argentina, y dijo que "no importa el nivel del rival, otro equipo no te perdona a lo mejor" al tiempo que reforzó la idea de que al equipo no le lleguen "tan cómodo".

En rueda de prensa este mediodía en Bella Vista, De Felippe se refirió al mercado de pases en Newell's a horas del cierre del libro de pases y señaló que "hay interés por Lisandro Alzugaray y lo de Alan Aguerre (arquero de Vélez) se está resolviendo. Y, lo más complicado, lo de Formica . Siguen trabajando pero está complicada. Esperaremos hasta el cierre de pases".

"Estamos bien teniendo en cuenta que todavía estamos incorporando jugadores y que faltan pocas horas para el inicio del partido. Habrá que darles tiempo a los que llegaron y a partir de allí esperamos potencias a los que tenemos".

Acerca de los errores defensivos exhibidos el domingo ante el CADU por Copa Argentina, De Felippe resaltó que "estamos viendo, nos llegaron mucho, no importa el nivel del rival. Hemos hablado con los chicos, vimos el partido y sabemos que otro equipo no te perdona. Nelson (Ibañez) salvó pelotas importantes. La idea es que no nos lleguen tan cómodo. Al equipo lo vamos a definir antes del partido, estamos trabajando en algunas variantes".





Sobre si Newell's se retiraba del mercado si se concretaba la llegada del arquero Aguerre, el entrenador dijo: "Sí, es probable que nos retiremos del mercado. Esta es la realidad. Estoy conforme entre los chicos del club, los que pudieron lograr continuidad acá y los que están llegando. Con ellos trataremos de hacer un equipo competitivo, que es lo que todos aspiramos".

Tras destacar que tanto los paraguayos Paredes y Oviedo están en condiciones de debutar, no así Piris, De Felippe se refirió a la llegada de los marcadores centrales y destacó: "Es lo que pudimos traer, esta es la realidad. Si estaba la posibilidad de traer algunos más lo hubiéramos hecho. Rogamos que no se lastimen, esa es la realidad. Pero no recarguemos todo en la defensa. Creo que cuando una defensa sufre es porque hay un problema en otro lugar, en la mitad de la cancha. Tenemos que tratar de corregir ahí y ver qué hicimos mal".