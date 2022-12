“Todavía no lo puedo creer, llegué en la temporada pasada y logramos salir campeones después de10 años. Y en esta ocasión la alegría no tiene precio. El plantel repitió lo realizado el año pasado y somos los bicampeones de la Casildense. Qué más le puedo pedir al fútbol. La vida me regaló poder festejardos campeonatos consecutivos. Belgrano es el club de mi vida y quiero compartirlo con todos mis seres queridos, plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas”, dijo Horacio Vailatti, DT de Belgrano de Arequito, bicampeón de la Casildense.

Plantel campeón: Lucas Petrich, Franco Nardone, Sebastián Tica, Brian Malfinson, Lucas Makianich, Matías Ciavati, Gastón Oracio, Iván López, Alexis Machuca, Walter Geminianni, Facundo Rodríguez, Carlos Ruiz, Leonardo Cuevas, Juan Bristilo, Ezequiel Lazo, Héctor Baini, Valentín Quiroga, Brian Martínez, Diego Delmastro y Elias Riego.

Cuerpo técnico: Horacio Vailatti es el técnico campeón y lo acompañan: Leonardo Lucci, Ezequiel Gentilo, José Morelli y el utilero Luis Maldonado. La entidad se prepara para celebrar el año entrante los 100 años de vida.