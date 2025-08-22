Fin a las especulaciones: Newell's confirmó que Mateo Silvetti se va a Inter Miami

Luego de varios meses de incertidumbre sobre su futuro, la Lepra confirmó que Toto jugará junto a Lionel Messi

Newell's confirmó la salida de Mateo Silvetti a Inter Miami , después de varios meses de espera por el anuncio. El juvenil leproso se recuperó de una lesión que lo mantuvo apartado durante la pretemporada y viajará a Estados Unidos para ser compañero de Lionel Messi.

Ambos clubes dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales y finalizaron las especulaciones sobre el futuro de Toto, que no juega desde el 29 de abril frente a Huracán en el Coloso.

Según reveló Inter Miami en su comunicado oficial, el futbolista acordó un contrato con la institución de la Major League Soccer (MLS) hasta la temporada 2029, con la posibilidad de extenderlo hasta 2030.

Toto Silvetti continuará su carrera en el Inter Miami CF El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que el jugador Mateo Silvetti continuará su carrera profesional en el Inter Miami CF, de la Major League Soccer. Desde nuestra institución agradecemos a Mateo por el compromiso y… pic.twitter.com/BeXEvxK3O1

“El talentoso atacante internacional juvenil argentino se une al club como parte de la iniciativa Sub-22 de la MLS, a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y su Visa P-1”, detallaron Las Garzas y aclararon que “la transacción se completó antes del cierre del segundo mercado de fichajes de la MLS”.

Su llegada a Inter Miami

Silvetti jugará nada más ni nada menos que con Messi, pero también compartirá equipo con otras figuras como Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, así como también el ex-Newell's Oscar Ustari.

image (10).jpg Toto Silvetti dejó Newell's con 37 partidos disputados y seis goles. Virginia Benedetto / La Capital

Desde el conjunto estadounidense resaltaron que Toto “acumuló un total de 37 apariciones en todas las competiciones, contribuyendo con seis goles y dos asistencias”, además de que “representó a la selección nacional sub-20 de Argentina, registrando tres apariciones y un gol desde su debut en 2024”, donde fue dirigido por su nuevo DT, Javier Mascherano.