"Sí, claro que todos podemos entrar en la historia del club para siempre. Mañana si salimos con confianza y ganamos puede pasar eso.", dijo D'Amico en declaraciones en el lobby del hotel donde concentra el plantel rojinegro en Buenos Aires.

El dirigente comentó luego que este era el partido más importante que le había tocado vivir a la dirigencia rojinegra desde que asumió y destacó que el partido "se ve potenciado porque es el primero de Copa Argentina. Gracias a los organizadores vamos a tener un partido este año. Si no, por el fixture de Superliga, no íbamos a tener clásico".

Por otra parte, el vice leproso dejó traslucir su confianza y dijo: "Llegamos muy bien, tanto el plantel como el técnico. El resultado del lunes colabora mucho a esta tranquilidad".

D'amico dijo que haberle ganado a Argentinos "le sirvió a los jugadores y al hincha porque pudo ver a jugadores que vienen desde atrás y están en condiciones de seguir jugando a medida que vayan adquiriendo experiencia. También miro el lado económico porque significa dinero para el club, para seguir progresando y para salir adelante en lo económico".

Respecto a qué reflexión hacía de cómo se habían llegado a la situación de tener que jugar el clásico fuera de Rosario y sin público, D'Amico reflexionó: "No se hicieron las cosas bien. Ambas dirigencias, la parte política, la organización no actuamos como teníamos que hacerlo o no se estuvimos a la altura de las circunstancias, más allá de la predisposición de ambos clubes".

Y redondeó su idea diciendo: "Pensar que tenemos que jugar el partido en la cancha de Arsenal, sin desmerecer al club, sin gente, sin nuestro público, es algo muy triste. No nos merecíamos que el clásico rosarino se jugara en un estadio totalmente vacío".