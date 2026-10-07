La emoción de Scaloni tras despedir a Messi: "Fue un sueño que pude hacer realidad"

El entrenador se emocionó tras el triunfo ante Benín y destacó el impacto que tendrá la ausencia del capitán en la próxima etapa de la selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina dejó una fuerte carga emocional en el Monumental. Después del triunfo 3-0 ante Benín, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa con la voz quebrada y destacó el legado que deja el capitán tras más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

El entrenador también reconoció que el seleccionado afrontará una etapa diferente sin su máxima figura y advirtió que el recambio generacional será un desafío para el equipo.

Scaloni no ocultó su emoción ante la prensa: " No va a haber ninguno igual . Un día muy emotivo y, a su vez, triste porque no va a jugar más con esta camiseta. Agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado y cómo defendió esta camiseta".

El entrenador también destacó lo que significó dirigir al capitán en el seleccionado: "Para mí fue un sueño haberlo dirigido , lo dije adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia ".

Luego, explicó el motivo de su emoción: "Las lágrimas son porque se me vienen a la cabeza muchas cosas. No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble".

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El futuro de la selección argentina sin Messi

El entrenador reconoció que la salida del capitán marcará un cambio profundo para la selección argentina: "Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven, nueva y que nos va a dar".

Scaloni destacó que el plantel de cara a esta nueva etapa: "Tenemos chicos nuevos que nos dieron frescura y cosas que no teníamos, como jugar con gente por afuera. Una buena alternativa, y estamos contentos a pesar de que fueron tres partidos. Buscamos juntarnos, conceptos nuevos, verlos entrenar como se asocian nos da buenas perspectivas".

En este sentido, el pujatense añadió: "La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Antes, si hacías un gran partido, él te lo abría con una genialidad. Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar".

Sin embargo, insistió en que el capitán resulta imposible de reemplazar: "Es irrepetible, no creo que me vaya a equivocar, no habrá nada igual en los terrenos de juego. Le estamos agradecido por todo lo que nos ha dado. El legado que deja es increíble".

El director técnico también destacó la influencia que Messi ejercía sobre el equipo más allá de sus capacidades futbolísticas: "La sensación de tener a él de tu lado es inigualable, es muy difícil de compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo. Es inigualable, por más equipo que podamos rearmar".

Y agregó: "Podemos armar un gran equipo con nuevos chicos que van apareciendo, pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida".

El entrenador resumió así el escenario que afrontará el combinado nacional: "Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él". Aunque todavía no extendió su contrato, las negociaciones están avanzadas para que Lionel Scaloni continúe al frente del equipo.