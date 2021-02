Cuando el deporte de alto rendimiento pone en jaque a la salud mental

En el trabajo de Argentina Dorada, que sigue la línea de dos investigaciones anteriores, participaron 232 mujeres y 248 hombres, a quienes se les preguntó si sentían "ansiedad", entendiendo a este síntoma como la combinación de "inquietud, impaciencia, alarma, incertidumbre y temor”. Un total de 22% admitió sufrir esta sensación en la actualidad y otro 18% en el pasado.

El porcentaje del 40% duplica a un primer estudio epidemiológico de salud mental sobre la población general de la República Argentina, realizado en 2018 en conjunto por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA y otras instituciones académicas del país, Latinoamérica y Estados Unidos). En este trabajo de hace dos años, un 16,4% de la población argentina expresaba haber sufrido trastornos de ansiedad y un 8,7%, depresión.

Y hay un trabajo más, de 2019, con resultados que siguen esa línea de preocupación, realizado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro). Reveló que 4 de cada 10 deportistas sufrían de depresión, mientras que en la población general el porcentaje afectado oscilaba entre el 13 y el 17%.

Tras leer los porcentajes, el psicólogo deportivo Marcelo Márquez dice que, en general, se corre "detrás" de estos temas. "Nos sorprende el síntoma y vamos detrás de la enfermedad, no de la salud. Los formadores: técnicos, profesores y preparadores físicos, los médicos, psicólogos y la institución toda debemos tomar estas problemáticas de salud con una planificación semanal", dice antes de agregar que esto no es privativo del deporte, "hay que ver cómo pensamos la sociedad, quiénes creemos que valen y son exitosos".

image (61).jpg

Pagar un alto precio

Refiriéndose específicamente al titulo de la nota de Argentina Dorada ("Una deuda pendiente"), Márquez señaló que "justamente hay que correrse del lugar del deudor: de la idea de que el deportista siempre está en deuda, nunca da en la talla, nunca alcanza el ideal del alto rendimiento deportivo. Lo que es alto es el precio a pagar para ser visibilizado por los demás".

Para él hay que crear "espacios de diálogo para ayudar a responder lo que todo niño y joven se pregunta: ¿qué significo para los demás? Deberíamos ayudarlo a sentirse querido y esperado, reconocido desde tu persona no solo por su capacidad deportiva: eso es prevención, salud y dejar de correr tras el síntoma. Debemos enseñar y aprender a jugar con el otro, que pueden faltar cosas y a veces se perderá".

Para Martín Arroyo, el técnico de deportistas paralímpicos como Yanina Martínez y Brian Impellizeri, los resultados de la nota sobre ansiedad y depresión "impactan". Y enlaza ambos cuadros con esta pandemia. Dice que la ansiedad se acentuó mucho, para él, en estos últimos meses por la "falta de competitividad" y tal vez la depresión fue muchas veces de la mano de la distancia. "El no verse, no poder conversar o saber qué le pasa a uno u a otro es toda una desventaja".

image (60).jpg

El jugador rosarino, ex Renato Cesarini y Boca, y actual defensor de Talleres Juan Cruz Komar le dijo a La Capital que si bien "en los últimos años los clubes incorporaron la figura del psicólogo en los equipos, no alcanza: los líderes, las autoridades, desde los presidentes de los clubes para abajo, deben hacer hincapié en la importancia de la salud mental de los deportistas". Y no se quedó en la opinión. En las redes sociales y en relación con la muerte de Morro García invitó a pasar a la acción: "No podemos hoy, luego de la tragedia, decir que hace falta acompañamiento para los futbolistas y mañana olvidarlo. Necesitamos áreas profesionales de psicología en todos los clubes y para todas las edades".

image (59).jpg

Una voz más, ligada a la alta competencia en nado sincronizado, que comentó el tema fue Camila Arregui (dupla argentina que viajará a fines de abril a los clasificatorios para las Olimpíadas de Tokio).

image (57).jpg

"La salud mental en el alto rendimiento, cuando la exigencia es tan grande, debería ser un acompañamiento ineludible y no cuando tenés un problema solamente, sino para mejorar el estado de ánimo. A veces estamos demasiado tiempo concentradas en el deporte, muchas horas dedicado a esto y necesitamos que nos ayuden a equilibrar la tensión, el estrés previo a la competencia, los entrenamientos duros", comentó. Y cuando se le preguntó si era asistida por un terapeuta dijo que "sí". Para ella "es super importante la ayuda psicológica, de manera individual o en equipo, yo la tengo, es una holística y la valoro. Nunca se sabe cuando un deportista puede tener un problema grave y es importante poder hablar", concluyó.