Cristaldo se convirtió en el nuevo refuerzo de Newell's

El acuerdo entre Newell’s y Cristaldo se concretó ayer y es posible que hoy sea oficializado como refuerzo leproso, ya que restaban cumplimentar algunos detalles de papelerío que en teoría no ponían en riesgo el vínculo. Por eso ya se puede considerar a Cristaldo como flamante incorporación leprosa. La no continuidad de Sebastián Palacios sin dudas que mermó muchísimo el potencial y las variantes ofensivas del equipo y por ello se imponía la llegada de otro jugador que tenga al arco entre ceja y ceja. Y Cristaldo, si recupera su mejor versión, le puede aporte goles a Newell’s y, además, habilitaciones a un Scocco que no siempre es abastecido con la calidad y cantidad necesaria para que pueda desplegar toda su categoría.