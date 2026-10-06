El uno por uno de Central: en un bajón colectivo, Cantizano fue el bombero canalla

Central jugó un partido flojísimo ante Banfield y el aporte goleador de Cantizano fue lo único para destacar

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El once de Central ante Banfield, en el Florencio Sola.

En la noche de Banfield los jugadores de Central no estuvieron inspirados. Fue una pobre imagen en general. Por el gol, el podio fue para Giovanni Cantizano. El resto, poco y nada.

Jeremías Ledesma 3,5: no transmitió seguridad en los centros en el primer tiempo. Le molestó la luz. En el segundo tiempo sacó un buen remate.

Emanuel Coronel 3,5: mal partido del lateral. Banfield desbordó siempre por su sector. Hasta fue amonestado.

Ignacio Ovando 4: flojo en la marca, mal con la pelota. Nunca estuvo cómodo en el partido.

Gastón Ávila 3: el grandote Balboa le ganó el duelo toda la noche. Lo tuvo a maltraer. No fue el caudillo de otros partidos.

Alexis Soto 4: su partido fue apenas discreto. Nunca logró pasar y ser sorpresa por su sector.

Franco Ibarra 3,5: perdido casi todo el partido. Errático. Sin presencia en el círculo central. Su único aporte fue el pase previo al gol de Cantizano.

Federico Navarro 2,5: el partido más flojo desde que llegó a Central. Le rebotaba la pelota, se la quitaban de atrás y no pudo marcar tampoco.

Gaspar Duarte -: salió lesionado a los quince minutos y habrá que esperar el parte médico, pero por ahora su rodilla preocupa.

Ángel Di María 4: jamás pudo hacer pie. No gravitó en ninguna jugada. Perdió pelotas fáciles. El equipo lo extraño muchísimo.

Giovanni Cantizano 6: en una que le salió bien demostró su categoría y rescató a Central de la derrota. Un golazo desde afuera.

Enzo Copetti 3: Pasó totalmente desapercibido. No pateó al arco, no se asoció y no generó faltas.

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Ingresaron en Central

Julián Fernández 4: ingresó en el primer tiempo por Duarte. Fue para adelante, pero chocó casi siempre. No terminó ninguna jugada.

Elías Verón -: menos de diez minutos en cancha. Se paró de lateral.

Marco Ruben -: debió ingresar mucho antes. Fue a todas, pero ninguna le llegó clara.

Sebastián Zaracho-: trató de hacer pesar su juego aéreo al final. Nada cambió.

Tomás Badaloni- : entró a los 89' y fue para aprovechar una pelota salvadora que no llegó.

El DT

Jorge Almirón 4: su equipo fue superado toda la noche por Banfield. Nunca logró revertir la supremacía del rival. Demoró muchísimo los cambios. Un partido que fue siempre cuesta arriba. No tuvo plan alternativo para probar otra estrategia.