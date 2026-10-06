Un domingo para hacer equipo: ICR celebró el Día Mundial del Corazón en la Calle Recreativa.

Con juegos, sorpresas y mucha energía, el Instituto Cardiovascular de Rosario compartió una jornada enfocada en la prevención, el bienestar y el disfrute al aire libre.

ICR celebró este domingo 04 de octubre el Día Mundial del Corazón con una propuesta diferente. Balcarce y el río se llenó de color al recibir al "ICR Team", que acercó su mensaje de prevención y cuidado a todas las personas que se encontraban disfrutando de la mañana.

Para hacer de este día una celebración única, la institución invitó a la gente a salir de la rutina y sumarse a un espacio de encuentro exclusivo frente al río. Con un fuerte espíritu de integración, el equipo de ICR desplegó una mañana de entretenimientos, dinámicas participativas y valiosos consejos para la salud.

"En ICR entendemos que la salud cardiovascular va mucho más allá de la atención clínica. El movimiento, la recreación, la prevención activa y el disfrute compartido son herramientas fundamentales para el bienestar integral. Poder transformar la Calle Recreativa en un escenario para 'hacer equipo' con la gente nos llena de enorme orgullo", destacaron desde la institución.

Durante la jornada, los profesionales y colaboradores compartieron momentos únicos con quienes se acercaron al espacio. Hubo sonrisas, charlas distendidas, actividades para todas las edades y un mensaje unificador: cuidar la salud es una tarea que se hace en conjunto.

Con iniciativas como esta, ICR reafirma su compromiso con una medicina cercana y empática, donde la promoción de hábitos saludables, el acompañamiento continuo y la prevención integral son los pilares fundamentales para seguir estando, siempre, del lado del corazón.