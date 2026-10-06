Di María palpitó la despedida de Messi de la selección argentina: "Agradecerle de por vida"

El rosarino ratificó que estará en el Monumental para acompañar a su amigo en su último partido con la Albiceleste y se refirió a cómo vivirá este día histórico

Ángel Di María habló sobre el último partido de Lionel Messi con la selección argentina y expresó la emoción que le genera acompañar a su amigo en el cierre de una etapa histórica. El rosarino confirmó que estará este martes en el estadio Monumental para despedir al capitán albiceleste.

Después del empate de Central ante Banfield por el torneo Clausura, el delantero se refirió a la despedida de Messi: "Vi fotos y videos que estuvieron subiendo y verlo con esa felicidad, esa tranquilidad de saber que lo dio todo , es lo que nos hace feliz a todos".

Y agregó: "Que lo disfrute muchísimo. Seguramente hoy va a ser un día muy especial para todos, así que nada, agradecerle de por vida ".

El rosarino contó que mantuvo una conversación previa con Messi: "Estuvimos hablando ayer, le dije que venía, así que lo veré antes del partido".

El delantero también destacó el privilegio de haber integrado durante tanto tiempo el equipo nacional junto al capitán: "No sabía que era el jugador que más partidos compartió con él en la selección. Sé que llevábamos muchísimos años juntos y para mí es un orgullo haber tenido la posibilidad de que me dirija el Diego, de haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo".

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Di María también destacó el vínculo que construyó con Messi, tanto en sus estadías breves en el combinado nacional como cuando compartieron equipo en París Saint Germain: "Lo disfruté cuando estuve en París ese año. No es lo mismo estar el día a día que pasar 10 días e irte. Tuve la posibilidad de convivir en muchísimas cosas, así que me quedo con haber logrado esa amistad y que él haya podido lograr todo lo que logró con la selección".

Consultado sobre la posibilidad de entrar a disputar algunos minutos con Messi, Di María fue contundente: "No, ya está. Lo veo desde afuera tranquilo y disfrutar como todos los argentinos de este último baile".

También respaldó la decisión del delantero de Inter Miami de cerrar su ciclo con la Albiceleste: "Obviamente que él puede jugar hasta cuando quiera, pero a veces se toman decisiones. Creo que la decisión de él es ya dejar y está muy bien".

Cuándo es la despedida de Lionel Messi

La selección argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20 en el Monumental, en el que será el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.

Di María, quien se retiró de la selección argentina después de la Copa América 2024, volverá a encontrarse con sus antiguos compañeros para acompañar al capitán en esta jornada especial.

Ambos compartieron los principales títulos de la Albiceleste en los últimos años: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, consiguieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.