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El insólito rol que tendrá el Papu Gómez en la despedida de Messi, lejos de Argentina

El exmediocampista de la selección no estará presente esta noche en el Monumental, pero formará parte de la cobertura del partido desde otro país

6 de octubre 2026 · 12:49hs
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El Papu Gómez no estará presente en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

AP

El Papu Gómez no estará presente en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina reunirá a muchos campeones del mundo esta noche en el estadio Monumental, durante el amistoso ante Benín. Todos los integrantes del plantel que se coronó en el Mundial 2022 fueron invitados por la AFA, pero algunos de ellos no podrán estar por diferentes motivos, como el caso del Papu Gómez.

Si bien desde la entidad madre del fútbol argentino elevaron la invitación para cada uno de los miembros del equipo de Lionel Scaloni que alcanzó la gloria eterna en Doha aquel 18 de diciembre, el calendario ajustado de los futbolistas fue un obstáculo para varios.

El Papu, que luego de aquella Copa del Mundo no volvió a tener ninguna participación con la selección argentina, confirmó que no podrá estar presente en el Monumental debido a su reciente incorporación al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de ser campeón del mundo en 2022, el Papu Gómez no volvió a vestir la camiseta albiceleste.

A pesar de ser campeón del mundo en 2022, el Papu Gómez no volvió a vestir la camiseta albiceleste.

El mediocampista con pasado en Arsenal y San Lorenzo tenía complicaciones para trasladarse a la Argentina en este receso, pero anunció que formará parte de la despedida de Messi desde otro rol.

Qué hará el Papu Gómez durante la despedida

A pesar de que estará ausente este martes, el Papu publicó en sus redes sociales que se sumará como comentarista a la transmisión del partido que realizará la cadena Sasha Sasha de Kuwait, país que se ubica en el extremo norte del Golfo Pérsico, a pocas horas de Emiratos Árabes Unidos.

>> Leer más: Di María palpitó la despedida de Messi de la selección argentina: "Agradecerle de por vida"

Gómez se incorporará a la lista de especialistas para brindar su experiencia con la selección argentina y comentar la gran despedida de Messi para el medio asiático, por lo que ya compartió imágenes de su llegada al país.

Cabe destacar que el mediocampista, que no fue convocado por Scaloni desde el Mundial 2022, recibió una sanción por doping posteriormente y regresó a la actividad en noviembre de 2025, aunque no volvió a reunirse con sus excompañeros de la selección tampoco fuera de las canchas.

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