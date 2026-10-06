Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de barrio Echesortu

La Justicia y la policía de Rosario investigan la muerte de un gendarme en barrio Echesortu, quien se habría descerrajado un disparo con su arma reglamentaria tras un presunto suceso de violencia de género.
Según información preliminar, el efectivo se habría disparado con su arma reglamentaria tras un incidente de violencia de género con una mujer que sería trabajadora sexual
La Justicia y la policía de Rosario investigan la muerte de un gendarme en barrio Echesortu, quien se habría descerrajado un disparo con su arma reglamentaria tras un presunto suceso de violencia de género.
El incidente sucedió este martes alrededor de las 2.25 en un departamento del edificio de Lima 1301, esquina 3 de Febrero, en la zona oeste de Rosario.
Según las primeras informaciones, la persona fallecida es un gendarme de 45 años, quien vivía en un apartamento del séptimo piso y quien al momento de ocurrir el hecho se encontraba acompañado por una trabajadora sexual.
Esa mujer fue trasladada a la seccional 7ª para prestar declaración testimonial sobre lo ocurrido. La hipótesis preliminar del hecho, que deberá ser convalidada por Fiscalía, indicaba que en el interior del departamento habría ocurrido un episodio de violencia de género y que el efectivo federal tomó su arma reglamentaria y se disparó.
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Las actuaciones judiciales por este caso quedaron a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios Culposos y Siniestralidad Vial.
Según información preliminar, el efectivo se habría disparado con su arma reglamentaria tras un incidente de violencia de género con una mujer que sería trabajadora sexual