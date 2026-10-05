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Estados Unidos sufre su peor brote de sarampión en 35 años

Pensilvania superó los mil contagios. La última vez que un Estado norteamericano alcanzó ese número fue en 1991. El motivo: bajas tasas de vacunación

5 de octubre 2026 · 21:30hs
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Estados Unidos sufre su peor brote de sarampión en 35 años

Las autoridades en Pensilvania anunciaron que el Estado superó los mil casos de sarampión este año, lo que la convierte en el mayor brote estatal en Estados Unidos en 35 años.

El país atraviesa su peor año de sarampión desde 1991, con casi 3.900 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estados Unidos registró ocho muertes asociadas al sarampión en los últimos dos años, más que el total combinado de fallecimientos reportados en las tres décadas anteriores.

Desde comienzos del año pasado se reportaron grandes brotes en varios Estados, incluidos Texas y Utah, así como en Carolina del Sur, que tuvo el mayor, con 997 casos notificados.

Las autoridades sanitarias señalan que el brote actual de Pensilvania comenzó en abril, al oeste de Filadelfia. Ya contabiliza 1.004 casos, 198 hospitalizaciones y cinco muertes, según precisaron funcionarios estatales.

Los expertos en salud atribuyen este tipo de brotes a las bajas tasas de vacunación.

Pasaron décadas desde que un Estado superó los 1.000 casos, y para eso hay que remontarse a un brote de varios años en la ciudad de Nueva York a comienzos de la década de 1990 que infectó a más de 4.500 personas.

El país eliminó la propagación interna del sarampión en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, pero los niveles cayeron en los últimos años por debajo de la cobertura del 95 % necesaria para prevenir brotes.

En noviembre, autoridades sanitarias internacionales se reunirán para determinar si Estados Unidos y México perdieron su estatus libres de sarampión.

El sarampión es altamente contagioso. Se propaga cuando alguien con el virus respira, tose o estornuda, y a través de superficies contaminadas. El virus también puede permanecer en el aire durante dos horas. Exceptuando a aquellos inmunizados (quienes recibieron las dosis de la vacuna triple viral o quienes ya tuvieron sarampión), hasta 9 de cada 10 personas contraerán el virus si se exponen, según los CDC.

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