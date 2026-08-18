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Corinthians renovará el contrato de Memphis Depay y el delantero podría jugar ante Central

En medio de los octavos de la Copa Libertadores, el delantero aceptó una fuerte reducción salarial y extenderá su vínculo con el club brasileño

18 de agosto 2026 · 09:19hs
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La presencia de Depay para el partido del jueves contra Central es toda una incógnita

La presencia de Depay para el partido del jueves contra Central es toda una incógnita

Memphis Depay quedó a un paso de renovar su contrato con Corinthians. El presidente del club brasileño, Osmar Stabile, confirmó que el delantero neerlandés extenderá su vínculo con el club, después de que ambas partes alcanzaran un nuevo acuerdo económico.

La noticia llegó apenas una semana después de que Corinthians anunciara que no renovaría el contrato del atacante de 32 años. El club justificó la decisión con su situación económica y sostuvo que asumir "un nuevo compromiso de tal magnitud" no resultaba compatible con el "equilibrio financiero" necesario para garantizar su sostenibilidad.

La salida del exjugador del Barcelona generó una fuerte reacción entre los hinchas, que incluso lanzó amenazas contra la dirigencia.

El anuncio del presidente de Corinthians

Stabile confirmó el acuerdo este lunes por la noche después de que el Consejo de Orientación de Corinthians aprobara las nuevas condiciones del contrato: "Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo".

El nuevo vínculo tendrá una duración de dos años y mantendrá a Depay en el plantel del Timão hasta mediados de 2028.

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El delantero, que llegó a Corinthians en septiembre de 2024, aceptó reducir de forma considerable sus pretensiones económicas para facilitar el acuerdo. "Se está subiendo la documentación. En el momento en que se suba al sistema, voy a firmar. Él bajó bastante, no quería hablar de cifras, redujo considerablemente el contrato", explicó Stabile ante los medios locales.

El presidente de Corinthians también destacó el trabajo de las distintas áreas del club: "Por lo que percibí y por el trabajo que hicimos, tanto en el área jurídica como en la administrativa y también en la financiera, es posible que podamos pagar este contrato".

Las nuevas condiciones económicas del contrato y el respaldo de empresas asociadas permitieron que el Timão retomara las negociaciones y alcanzara un acuerdo con el delantero.

El neerlandés tiene previsto reincorporarse este martes por la mañana con el plantel que dirige Fernando Diniz. Allí deberá completar los últimos procedimientos antes de firmar oficialmente su nuevo contrato.

Sin embargo, la presencia del delantero es toda una incógnita para el partido del jueves contra Central, en el Neo Química Arena.

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