Coria: "Vamos a tener muchas alegrías, pero hay que tener paciencia"

Coria no descartó que Rosario sea sede de la Copa Davis y la vez dijo que "no hay que ilusionarse en vano".

Tocó un recambio, es cierto, pero un buen recambio. Muchas veces te encontrás en un momento donde los que vienen de abajo para reemplazar no son una buena camada, aunque a mí me pasó todo lo contrario, más allá de que jugar Copa Davis tiene su proceso, sus adaptaciones, no es lo mismo que el circuito. Estamos contentos. Es importante conocer a los jugadores jóvenes. Por el club que tuve en Rosario en su momento y por haber viajado a todos los nacionales G1, G2 y G3 hasta future, pude ver a estos jugadores crecer desde los 10 años, y hoy tenerlos con veintipico y que debuten en Copa Davis para mí fue espectacular. Sabía el momento que me tocaba enfrentar como capitán, me gustó y me sigue gustando el desafío. Me gusta trabajar mucho con los jugadores que están dando sus primeros pasos porque es ahí donde puedo aportar mi granito de arena desde mi experiencia. Lo llevamos bien, obviamente que lo que pasó en Italia no fue fácil. A nadie le gusta perder las tres series, pero creemos que pusimos los que tenían que estar. Croacia e Italia nos ganaron bien. Eso, quizás, hizo que las cosas se pongan un poquito cuesta arriba, pero lo importante es siempre estar en buena comunicación con los jugadores, apoyarlos, sentir que se sientan respaldados para salir adelante. Es cierto, hoy estamos en otra posición, pero aún sintiéndose lo más cómodos posibles para tener el mismo rendimiento que se tiene en el circuito. Eso se consigue jugando series, adaptándose a esas situaciones.

Jugar la serie de local, con un estadio lleno de historia y colmado de hinchas, impacta y mucho, más cuando por primera vez entrás y tenés cinco o seis mil personas en Copa Davis y todavía más cuando afrontás esa serie como favorito. Juega otro tipo de presión porque no podés perder con tu gente.

¿Lo que pasó con Lituania y lo que puede pasar con Kasajistán es más o menos parecido?

La diferencia es que ahora con Kasajistán ese primer paso ya lo dieron. Ahora es diferente. Ellos, si bien no tienen muchos jugadores dentro del Top 100, cuentan con un equipo más competitivo. Obviamente que el partido tiene su propia presión porque estamos por pasar a las fases finales, o sea que hay muchas cosas en juego.

El objetivo es volver a las finales, pero para eso primero hay que superar a Kasajistán el primer fin de semana de febrero. Queda poco tiempo, ¿Cómo vas a preparar el proceso?

Es ya. El domingo a las 11 terminó el sorteo y cinco minutos después estábamos hablando con el Tero García, mientras que Leo Mayer se sumó más tarde porque Gurruchaga estaba jugando una final de un Challenger. Ya me puse en contacto con todos los jugadores y con los entrenadores. La idea es ver cómo preparan la pretemporada y charlar con cada uno de ellos para ver qué idea tienen para la temporada. En 2024 también estarán los Juegos Olímpicos, que si bien los singlistas van por ranking, en dobles hay dos cupos para tres, por eso hay que ver qué prioridad tienen los jugadores.

¿Se definió el tema de la localía?

Es otra cosa que estamos viendo. Para jugar en el Buenos Aires Lawn Tennis está un poco complicado porque se hace el ATP, por eso estamos viendo de hacerlo en algún lugar que sea cerca porque todos después se van al ATP de Córdoba, y como los tenistas están poco tiempo en el país, como capitán busco que, además de que estén conformes y contentos, estén en un lugar cerca de sus afectos. Como la mayoría están casados, con hijos, todos tienen familia, tratamos que la concentración no sea tan larga como antes. Tratamos que tres o cuatro noches antes estén en el hotel para que estén más tiempo con sus familias, porque si ellos están bien, rinden mejor. En estos días estamos en medio de todo ese proceso y dándole prioridad al tema de dónde va a ser la sede, que es muy importante.

¿Rosario podría estar en carrera?

No la descartamos. Tenemos que ver Buenos Aires como está y si hay alguna posibilidad de hacerlo en otro lado, ver si hay alguna pequeña chance de hacerlo en Rosario. Estamos a mitad de camino de Córdoba y tenemos que tener en cuenta el tema de la logística. Hay muchas cosas para ver y por eso no hay que ilusionarse en vano, pero no descartamos lugares que uno conoce, que sabe cómo se trabaja y cómo se organizan las cosas, porque todo eso se tiene en cuenta.

¿El partido ante Bublik es la clave?

Bublik ya dijo que no le gusta jugar en polvo de ladrillo, por eso la idea es jugar en una cancha pesada, lenta, donde el calor y la humedad también pueden jugar a favor nuestro. Todavía me faltan analizar un par de jugadores, ver qué torneos vienen jugando más durante el año, para ver qué tipo de superficie se sienten menos cómodo. Nosotros lo sufrimos cuando fuimos a Finlandia, nos resultó todo a contramano. Volviendo a la pregunta, sí, el partido con Bublik es clave, pero ellos también tienen un buen dobles, con jugadores rankeados. No hay que perderlo de vista porque un doble siempre es un punto que puede marcar la serie. Obviamente ganando los dos singles del primer día, llegás al dobles con otra perspectiva, no con la obligación de ganar sí o sí. Nosotros tenemos una variedad de jugadores, de diferentes estilos que para el single somos muy fuertes y el que no juega en el single uno, lo tenemos para el single dos. Como dije apenas salió el sorteo, jugar de local, con nuestra gente y con nuestras condiciones nos beneficia, pero hay que prepararnos de la mejor forma para ganar.

¿Cuándo confirmarías los nombres?

Primero hablamos con ellos para ver quienes tenemos a disposición. Hay que ver cómo están físicamente, ver cuál es su idea y su planificación. Obviamente que cuando se juega de local es mucho más fácil. Después tenemos que ver el tema de dónde vamos a jugar. Una vez que tenemos todo eso organizado, el siguiente paso es analizar bien a los rivales para después formar el equipo que consideramos que tiene que estar en esta serie. En la última se hizo muy difícil la convocatoria, porque cuando tenés muchos jugadores tenés que dejar afuera a alguno que podría y se merece estar. Lo feo de estar en este lugar, es comunicarle a un jugador que no va a estar.

¿Tener poco es un problema y tener mucho también?

Es lindo tener este tipo de problemas. Porque además contás con un montón de jugadores que vienen creciendo como Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli o Juanma Cerúndolo, a los que tenemos que seguir teniéndolos cerca porque en cualquier momento pueden estar ahí y deben sentirse parte de todo. Ese es un trabajo que estamos haciendo desde Desarrollo con Toto Squillari.

Hay muchos ex jugadores involucrados en este proceso.

Es que, y ahora te hablo como dirigente, tratamos de que todos los ex jugadores y jugadoras estén involucrados para que todo esto camine y el tenis argentino siga creciendo. Creo que es una buena imagen y un buen ejemplo para todas las generaciones. Tanto en mujeres como en hombres estamos trabajando desde hace tiempo y creo que vamos a tener muchas alegrías. Hay que tener paciencia. Muchas veces te encontrás con muchas críticas que mezclan lo político con lo deportivo y pueden llegar a perjudicar un poco, sobre todo en la presión a los jugadores. Pero ahí es donde estamos nosotros para hacernos cargos, para poner la cara y asumir todo tipo de responsabilidad para que el jugador no sienta esa presión. Ahora bien, si hay errores y los jugadores no están cómodos (porque son ellos los que entran a la cancha), sería el primero en irme. No me gustaría quedarme para hacer daño o para perjudicar a alguien. Eso lo tengo claro. Acá estamos todos para tirar para adelante. Se siguen mejorando cosas, series tras series y por eso siempre se les da la palabra a todos los involucrados, para que expresen lo que hayan visto, porque eso es también parte del crecimiento.

Cuando termina una serie ¿Cómo quedás?

Es un desgaste hermoso. Depende de cómo te sentís. Al estar al frente de jugadores jóvenes, con pocas series, y no es que no tengan experiencia porque lo demuestran en el circuito, me preocupo para que estén lo más tranquilos y relajados posible ante tanta presión, porque yo sé de qué se trata, lo viví, lo vivimos. Por eso en esos días previos tenés que demostrar firmeza, seguridad, transmitirle esa confianza y para eso tenés que estar concentrado las 24 horas de todos esos días.

Se vienen los Juegos Olímpicos, pero ya tuviste una experiencia en el Panamericano de Chile.

Sí, y fue muy bueno poder haber estado ahí con los jugadores. Es una lástima que no haya podido estar Olivieri porque se lesionó. No pudimos llevar a Tirante y al Delbonis que también quería ir. Teníamos un montón de jugadores que querían ir y no pudimos llevarlos. Con Mecha Paz y Flor Labat que fue la jefa de equipo, tuvimos días largos. Llegábamos a las ocho de la mañana y el día que más temprano nos pudimos volver a la Villa fue a las once de la noche. Se hacía todo muy largo, pero gracias a Dios las cosas salieron bien. Muchas veces se hace un esfuerzo muy grande y no se ven los resultados, eso te duele mucho más, pero no fue este el caso.