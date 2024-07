Copa Sudamericana: arranca la venta de entradas para el partido de Central-Inter en Porto Alegre

El expendio será de manera online y sólo habrá venta de entradas físicas este lunes, de 10 a 18, en el estadio Beira Rio, no así el martes, día del encuentro

Este domingo, a las 21, se ponen a la venta las entradas para el partido que Central jugará ante Inter, en Poto Alegre. Las mismas se pueden adquirir de manera on line, a través del sistema digital que posee el club brasileño y un dato importante es que no habrá venta física estará disponible sólo este lunes. El día del partido no se expenderán tickets en el estadio Beira Rio. Según lo estipulado por la Confederación Sudamericana de útbol (Conmebol) el visitante dispone de alrededor de 2.000 localidades.