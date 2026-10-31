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Tras el descenso de Aldosivi, un periodista se quebró al criticar a un jugador: "Pesa 120 kilos"

Un medio partidario del Tiburón no se guardó críticas al hablar de un futbolista de recambio para Javier Sanguinetti, técnico del equipo de Mar del Plata

31 de octubre 2026 · 15:45hs
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Un delantero de Aldosivi fue destrozado por un dolido periodista luego de confirmarse el descenso del Tiburón

Un delantero de Aldosivi fue destrozado por un dolido periodista luego de confirmarse el descenso del Tiburón

Aldosivi lo intentó hasta el final, pero no pudo. El Tiburón cayó ante Racing, perdió la categoría y volverá a jugar en la Primera Nacional luego de dos temporadas. El descenso pegó fuerte en los hinchas marplatenses y quedó demostrado en la conferencia de prensa post derrota, cuando un periodista partidario encaró a Sanguinetti con lágrimas en los ojos y le preguntó por un jugador.

Javier "Archu" Sanguinetti miraba atónito ante la consulta de un periodista partidario de Aldosivi que cuestionó el ingreso, partido tras partido, de Andrés Chávez: "Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual ¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe en poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha?". Acto seguido, criticó al entrenador ex-Newell's: "Parece hasta mala praxis".

Mientras avanzaba en su pregunta, al periodista se le iba quebrando la voz, visiblemente afectado por perder la categoría.

La categórica respuesta de Sanguinetti

El Archu Sanguinetti agarró la conducción técnica de Aldosivi para los últimos 8 partidos del conjunto de Mar del Plata en la Liga Profesional de Fútbol y aunque intentó una remontada histórica, la derrota ante Racing decretó el descenso. Al mismo tiempo, Deportivo Riestra festejó porque estará, al menos, una temporada más en primera.

En este contexto fue que el ex entrenador de la Lepra encaró la conferencia de prensa post partido, en la sala del Cilindro de Avellaneda. También compungido por la caída, recibió la pregunta del periodista con respeto y en silencio.

Cuando el trabajandor de prensa terminó, El Archu fue categórico: "No voy a contestarte porque me parece que no merecés que te conteste. Entiendo tu dolor, pero me parece fuera de lugar lo que has dicho de un jugador".

Aldosivi perdió y se fue a la B

Racing venció a Aldosivi 2 a 1 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y decretó el descenso del conjunto marplantense por la tabla anual.

El Tiburón peleó hasta el final y en el Cilindro de Avellaneda comenzó ganando con gol de Andrés Vombergar, pero los tantos de Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez le dieron el triunfo a la Academia.

A pesar del esfuerzo de Aldosivi para aunque sea empatar e ilusionarse con mantener la categoría, Racing se mostró sólido y pudo sostener el resultado ante su gente, en el último partido del año en condición de local.

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La Academia jugará su último partido oficial del año el próximo fin de semana, cuando enfrente a Barracas Central. Por su parte, Aldosivi, ya descendido, recibirá a River en Mar del Plata.

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