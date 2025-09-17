Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Cristian Fabbiani dispuso que sean titulares Pipa Benedetto y Cocoliso González. No vuelve Fabián Noguera en defensa. El partido comenzará a las 18

Darío Benedetto firma una camiseta de Newell's que le dieron los hinchas en la boca de acceso al vestuario. El Pipa será titular.

Todo definido en Newell's para los cuartos de final de la Copa Argentina. Cristian Fabbiani confirmó a Darío Benedetto y Carlos González en el ataque. Tendrá a dos centrodelanteros para intentar quebrar la defensa de Belgrano, rival de la Lepra en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, a las 18.

La inclusión de dos nueve es una de las novedades en el conjunto rojinegro. La otra es que juega con doble 5: Martín Fernández y Luca Regiardo. Y el sistema de 4-4-2-.

El doble nueve, Pipa Benedetto y Cocoliso González, estará desde el comienzo, como se preveía desde hace unos días. La única oportunidad en que jugaron juntos desde el inicio fue en la primera etapa, contra Barracas Central (1-2), en el Coloso, por la 7ª fecha de la Liga Profesional.

Newell's se quedó sin Luciano Herrera, pese a que viajó con la delegación a Villa Mercedes. No se encuentra al ciento por ciento de la lesión en el sóleo, que le impidió participar de los dos últimos partidos de la Lepra.

El equipo irá entonces con Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Tabares; Ever Banega, Martin Fernández, Luca Regiardo y Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González.

Argentinos Juniors, que eliminó a Lanús con una victoria por 1 a 0, espera por el ganador del enfrentamiento entre Newell's y Belgrano para disputar las semifinales de la Copa Argentina. Una instancia a la que nunca pudo acceder la Lepra y que buscará hacerlo de la mano del Ogro Fabbiani.

La Lepra se encuentra en Villa Mercedes desde el martes por la mañana. Este mismo día entrenó en el club Jorge Newbery, el más popular y ganador de la ciudad. A los jugadores se los observó tranquilos, expectantes de un triunfo que les permita seguir en carrera por la Copa Argentina.