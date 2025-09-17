Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Luis Lobo Medina estará el domingo en el Gigante de Arroyito, mientras que el lunes a Córdoba irá un juez que nunca dirigió a la Lepra: Edgardo Zamora

Luis Lobo Medina y Edgardo Zamora serán los árbitro en los partidos de Central y Newell's, respectivamente.

Central y Newell's ya conocen sus árbitros para los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo Clausura. Al Canalla le tocó un juez que la última vez que lo dirigió fue en el Apertura, mientras que a la Lepra será la primera vez que lo arbitre.

Los árbitros en cuestión son Luis Lobo Mina y Edgardo Luis Zamora . El primero controlará el choque entre Central y Talleres el próximo domingo, a las 19, en el Gigante de Arroyito , mientras que Zamora hará lo propio el lunes, desde las 21, en la visita del equipo del Ogro Fabbiani a Belgrano.

La última vez que Lobo Medina dirigió a Central fue en el torneo Apertura, con triunfo para el equipo de Ariel Holan . Fue por la fecha 12, en la que Central venció a Vélez en Arroyito con gol del paraguayo Enzo Giménez en una de las últimas bolas del partido.

Ese día el Canalla lo perdía en el primer tiempo, pero en el segundo lo empató por intermedio de Agustín Sández y, sobre el final, apareció Enzo Giménez para sentenciar la victoria.

Lobo Lobo Medina, en el triunfo ante Vélez, en el Gigante. Fue la última ve que dirigió a Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lobo Medina tendrá como colaboradores a Juan Del Fueyo (asistente 1), Eduardo Lucero (asistente 2) y Maximiliano Manduca (cuarto). En el VAR estará Adrián Franklin y en el AVAR Carlos Córdoba.

Un debutante para Belgrano-Newell's

En Córdoba, el lunes por la noche, Newell's será dirigido por un árbitro con el que no tiene antecedentes. Es que Edgardo Zamora debutó hace unas pocas fechas en el círculo mayor del fútbol argentino.

El juez, de 31 años, hizo su debut en el encuentro entre Godoy Cruz y Vélez, en Mendoza, por la sexta fecha del Clausura. Fue triunfo para el equipo de Liniers y no hubo expulsados.

Los ayudantes de Zamora en Córdoba serán: Pablo Acevedo (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Emanuel Ejarque (cuarto). Hernán Mastrángelo estará en el VAR y Hugo Páez como AVAR.