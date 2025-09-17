La Capital | Ovación | Central

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Luis Lobo Medina estará el domingo en el Gigante de Arroyito, mientras que el lunes a Córdoba irá un juez que nunca dirigió a la Lepra: Edgardo Zamora

Elbio Evangeliste

17 de septiembre 2025 · 15:14hs
Luis Lobo Medina y Edgardo Zamora serán los árbitro en los partidos de Central y Newells

Central y Newell's ya conocen sus árbitros para los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo Clausura. Al Canalla le tocó un juez que la última vez que lo dirigió fue en el Apertura, mientras que a la Lepra será la primera vez que lo arbitre.

Los árbitros en cuestión son Luis Lobo Mina y Edgardo Luis Zamora. El primero controlará el choque entre Central y Talleres el próximo domingo, a las 19, en el Gigante de Arroyito, mientras que Zamora hará lo propio el lunes, desde las 21, en la visita del equipo del Ogro Fabbiani a Belgrano.

El último de Lobo Medina con Central

La última vez que Lobo Medina dirigió a Central fue en el torneo Apertura, con triunfo para el equipo de Ariel Holan. Fue por la fecha 12, en la que Central venció a Vélez en Arroyito con gol del paraguayo Enzo Giménez en una de las últimas bolas del partido.

Ese día el Canalla lo perdía en el primer tiempo, pero en el segundo lo empató por intermedio de Agustín Sández y, sobre el final, apareció Enzo Giménez para sentenciar la victoria.

Lobo Medina, en el triunfo ante Vélez, en el Gigante. Fue la última ve que dirigió a Central.

Lobo Medina tendrá como colaboradores a Juan Del Fueyo (asistente 1), Eduardo Lucero (asistente 2) y Maximiliano Manduca (cuarto). En el VAR estará Adrián Franklin y en el AVAR Carlos Córdoba.

Un debutante para Belgrano-Newell's

En Córdoba, el lunes por la noche, Newell's será dirigido por un árbitro con el que no tiene antecedentes. Es que Edgardo Zamora debutó hace unas pocas fechas en el círculo mayor del fútbol argentino.

El juez, de 31 años, hizo su debut en el encuentro entre Godoy Cruz y Vélez, en Mendoza, por la sexta fecha del Clausura. Fue triunfo para el equipo de Liniers y no hubo expulsados.

Los ayudantes de Zamora en Córdoba serán: Pablo Acevedo (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Emanuel Ejarque (cuarto). Hernán Mastrángelo estará en el VAR y Hugo Páez como AVAR.

Desde este miércoles por la noche ingresará un frente que proporcionará inestabilidad en la región. Anuncian cambios drásticos para el fin de semana

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

