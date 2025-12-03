La Capital | Ovación | Central

Confesó que sueña con jugar en Central pero el equipo que fue a buscarlo es un grande venido a menos

El futbolista es hincha del Canalla, aunque nunca jugó en Arroyito. Una vez dijo que su sueño era ponerse esa camiseta junto a su hermano.

3 de diciembre 2025 · 14:12hs
Chimy Ávila con la camiseta del Betis. Él quiere jugar en Central pero surgió la posibilidad de que vaya a River. 

Chimy Ávila con la camiseta del Betis. Él quiere jugar en Central pero surgió la posibilidad de que vaya a River. 

A mitad de la temporada, cuando Central ya había sumado a Ángel Di María, un futbolista expresó su ilusión de jugar con su hermano en el Canalla. Aunque en ese momento se rumoreó que hubo tratativas, el jugador siguió en el club europeo al que pertenece y su hermano en un club de Brasil donde hoy está muy bien.

Quien expresó su deseo de ponerse la camiseta auriazul fue Luis Ezequiel Ávila, el Chimy, actual futbolista del Betis de España. Su hermano es Gastón, cuya ficha pertenece al Ajax pero que actualmente juega en Fortaleza, donde después de un mal comienzo de temporada se consolidó como titular.

Aunque es un hincha declarado de Central, Chimy nunca jugó en Arroyito. Se inició en Tiro Federal y de allí pasó a San Lorenzo. Luego emigró a España, donde jugó en Huesca, Osasuna y Betis, donde está desde 2023. Este año no tuvo mucha participación en el equipo que conduce el chileno Manuel Pellegrini: jugó 10 de los 20 partidos del equipo, sólo en dos fue titular y no marcó goles.

River salió a buscar al Chimy

Pese a lo que parece un flojo momento en su carrera, el nombre de Chimy Ávila empezó a sonar en un club grande de Argentina. Es que, según informaron algunos periodistas cercanos a River, el Millonario habría iniciado conversaciones para sumar al rosarino al plantel que dirige Marcelo Gallardo.

A Chimy la posibilidad de venir a River le vendría muy bien. El delantero tiene 31 años, casi no tiene continuidad en su actual equipo y ya desde mitad de año tiene deseos de volver al país. En aquel momento dijo que soñaba con venir a Central, aunque ahora su destino podría estar en Núñez.

