Con una goleada, Central siguió de fiesta en Sarandí y reafirmó el triunfo en el clásico

Central y la victoria, un combo que en Arroyito se busca desde hace mucho y que en los tiempos que corren es más bienvenido que nunca. Es que siempre es importante ganar, pero para este Central no era sólo lograrlo como visitante después de mucho tiempo, sino que lo verdaderamente importante era saber cómo iba a reaccionar el equipo después de lo que fue la gran victoria en el clásico, si podría sacar provecho de ese envión anímico con el que llegó a Sarandí o si le podía costar mantenerse enfocado. Y el equipo no dejó margen para la duda, porque no sólo lo ganó, sino que tuvo todo resuelto ya a los 30 minutos del primer tiempo, luego de ese tremendo zapatazo de Alejo Veliz, que fue el 3-0. Esta es la vida que Central tiene que permitirse empezar a vivir, sabiendo que no es fácil, pero estos 90 minutos en el Julio Humberto Grondona fueron un nuevo paso adelante en medio de este incipiente proceso de Carlos Tevez, con un Veliz que sigue en la cresta de la ola y un Servio que hizo gala de su atrevimiento, su personalidad y su pegada con dos goles de penal.