Un par de rosarinos entre los once, Giovani Lo Celso y Angel Correa; y un nacido en Pujato, Lionel Scaloni como técnico. Los representantes santafesinos de la selección argentina que recibirá esta noche a las 21 a México, en Córdoba.

Un nuevo amistoso _que no cautivó a la gente y se regalaron entradas_ para probar jugadores. Claro, bajo el sistema de juego que elige Scaloni, que no se sabe si será el encargado de encabezar el "nuevo proyecto selección" porque nadie se hizo cargo desde la dirigencia de decir que existiera la premisa. Hoy parece que está ahí al frente porque no hay otro a mano.

Como sea, la selección tiene que jugar, los futbolistas mostrarse y después se verá. Claro, así se dan después los resultados. Por el momento, después del Mundial se quedó Scaloni y hubo cuatro partidos: 3-0 a Guatemala y 0-0 con Colombia (en EEUU), 4-0 a Irak y un 0-1 sufrido en el último minuto frente a Brasil (ambos en Arabia Saudita).

Ahora es el turno de presentarse en Argentina. Esta noche en Córdoba y el martes próximo en Mendoza. Despertando muy pocas expectativas en los hinchas, lógicas por la falta de Lionel Messi (después algunos no consideran trascendental su presencia) y de algún jugador local de esos que pesan en la Superliga. Pero es así en la hora del recambio. Del armado del nuevo plantel para rodear al 10.

Cómo será que de Rusia 2018 esta noche entre los once aparecerán Tagliafico, quizás Mercado (o Foyth), Acuña, Dybala y Lo Celso, al que Sampaoli siempre iba a poner y no le dio ni un minuto mundialista.

Hay nombres interesantes, de esos para salir a ganar partidos, como el canalla Lo Celso y el cordobés Dybala, también Lautaro Martínez, y por qué no Paredes y el también hincha auriazul Angelito Correa.





Uruguay y Brasil

Uruguay y Brasil jugarán hoy un amistoso internacional en Londres. Lo harán a las 17, hora de la Argentina, en el Emirate Stadium de la capital inglesa, que podrá verse en la pantalla de DirecTV Sports (canales 610/1610).