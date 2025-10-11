Con jugadores de Central y Newell's, Gimnasia de Mendoza ascendió a la Liga Profesional

En la final de la B Nacional, el Lobo mendocino se impuso 3 a 0 en los penales a Deportivo Madryn y jugará en primera

Facundo Nadalín se formó en Newell's y ascendió con el equipo mendocino.

Este sábado se conoció al nuevo pasajero que tendrá la primera división en la temporada 2026 . Se trata de Gimnasia de Mendoza , que en un dramático partido igualó 1 a 1 ante Deportivo Madryn y ganó 3 a 0 en la definición por penales . Y hubo presencia de exjugadores de Central y Newell's en el equipo que ascendió a la Liga Profesional.

La definición fue a partido único en el estadio Ciudad de Vicente López y con ambas parcialidades. En Gimnasia jugó de titular el exNewell's Facundo Nadalín y lo reemplazó el exCentral Ismael Cortez . También saltó a la cancha como relevo el exleproso Luciano Cingolani , que se encargó de anotar el primer penal de la serie para los cuyanos.

Los goles en el tiempo regular fueron en el complemento. A los 32 minutos del segundo tiempo, Luis “el Tanque” Silba quedó solo y, tras un gran centro, cabeceó al segundo palo y puso el 1 a 0 para que Deportivo Madryn derrote a Gimnasia (M) de manera parcial.

El empate agónico de Gimnasia

Pero en el final, a los 47 del complemento, llegó el agónico penal para el Lobo mendocino. Gutiérrez tenía el brazo extendido cuando se tiró a disputar el balón en el área y el árbitro del encuentro Nicolás Ramírez indicó que fue penal para el conjunto cuyano.

Facundo Lencioni cambió penal por gol al enviar el balón al ángulo y poner el empate por 1 a 1. Así se fueron al tiempo extra. El resultado no varió y en los penales ganó el Lobo mendocino por 3 a 0 y ascendió a la Liga profesional.

De esta manera, Mendoza tendrá tres representantes en la máxima categoría: Godoy Cruz (que debe remontar en la tabla acumulada), Independiente Rivadavia y el flamante ascendido Gimnasia de Mendoza.

El año pasado el equipo cuyano perdió la final por el segundo ascenso a la primera división y mantuvo la línea trabajo.

Incidencias del partido por el ascenso

4 minutos. Gol anulado a Gimnasia de Mendoza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977105424470979035&partner=&hide_thread=false ¡ANULADO EL PRIMERO DE GIMNASIA!



González había puesto en ventaja al Lobo mendocino, pero el tanto fue invalidado por una mano previa de Muñoz. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/fUlJooK1pO — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Todo Gimnasia reclamó penal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977115232829944026&partner=&hide_thread=false ¡LO RECLAMÓ TODO EL LOBO MENDOCINO!: ¿Había penal de Recalde sobre Romano? #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/XyyyHD1A4b — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Gol anulado a favor de Gimnasia de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977120961406418969&partner=&hide_thread=false ¡EL GOL ANULADO PARA GIMNASIA (M) ANTE DEPORTIVO MADRYN!



A los 38' del primer tiempo, el lobo mendocino convirtió por segunda vez, pero nuevamente fue anulado por Nicolás Ramírez tras acudir al VAR debido a una mano previa de Servetto. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/k7HS6HAYEj — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Segundo tiempo

El gol que valía un ascenso a los 78 minutos para Madryn

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977129329835511888&partner=&hide_thread=false ¡MADRYN ABIÓ EL MARCADOR!



A los 78', Silba puso el 1-0 ante #Gimnasia (M) en la final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/6YYNVaaA8s — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Empate agónico de los mendocinos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977133135558025310&partner=&hide_thread=false ¡AGÓNICO EMPATE DE GIMNASIA (M)!



A los 90'+4 y de penal, Lencioni puso el 1-1 ante Dep. Madryn en la final por el ascenso a la primera división. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/IxKKTijeVF — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

El desenlace en los penales