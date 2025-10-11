Con jugadores de Central y Newell's, Gimnasia de Mendoza ascendió a la Liga Profesional

Este sábado se conoció al nuevo pasajero que tendrá la primera división en la temporada 2026. Se trata de Gimnasia de Mendoza, que en un dramático partido igualó 1 a 1 ante Deportivo Madryn y ganó 3 a 0 en la definición por penales. Y hubo presencia de exjugadores de Central y Newell's en el equipo que ascendió a la Liga Profesional.
La definición fue a partido único en el estadio Ciudad de Vicente López y con ambas parcialidades. En Gimnasia jugó de titular el exNewell's Facundo Nadalín y lo reemplazó el exCentral Ismael Cortez. También saltó a la cancha como relevo el exleproso Luciano Cingolani, que se encargó de anotar el primer penal de la serie para los cuyanos.
Los goles en el tiempo regular fueron en el complemento. A los 32 minutos del segundo tiempo, Luis “el Tanque” Silba quedó solo y, tras un gran centro, cabeceó al segundo palo y puso el 1 a 0 para que Deportivo Madryn derrote a Gimnasia (M) de manera parcial.
El empate agónico de Gimnasia
Pero en el final, a los 47 del complemento, llegó el agónico penal para el Lobo mendocino. Gutiérrez tenía el brazo extendido cuando se tiró a disputar el balón en el área y el árbitro del encuentro Nicolás Ramírez indicó que fue penal para el conjunto cuyano.
Facundo Lencioni cambió penal por gol al enviar el balón al ángulo y poner el empate por 1 a 1. Así se fueron al tiempo extra. El resultado no varió y en los penales ganó el Lobo mendocino por 3 a 0 y ascendió a la Liga profesional.
De esta manera, Mendoza tendrá tres representantes en la máxima categoría: Godoy Cruz (que debe remontar en la tabla acumulada), Independiente Rivadavia y el flamante ascendido Gimnasia de Mendoza.
El año pasado el equipo cuyano perdió la final por el segundo ascenso a la primera división y mantuvo la línea trabajo.
Incidencias del partido por el ascenso
4 minutos. Gol anulado a Gimnasia de Mendoza
Todo Gimnasia reclamó penal
Gol anulado a favor de Gimnasia de Mendoza.
Segundo tiempo
El gol que valía un ascenso a los 78 minutos para Madryn
Empate agónico de los mendocinos
El desenlace en los penales
