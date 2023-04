Con Sforza, todos los engranajes se reorganizan

El volante central regresa tras la sanción por haber llegado al límite de tarjetas amarillas. El equipo sufre mucho cuando no está

En este escenario de necesidad de volver a la senda del triunfo, la posibilidad de poder contar otra vez con Juan Sforza representa un plus incalculable para Newell’s. El talentoso mediocampista no pudo estar presente en la visita a Belgrano en Córdoba por haber arribado al límite de tarjetas amarillas y para esta ocasión ya se ubica en la vidriera de los disponibles.

Su ausencia no pudo ser disimulada en Córdoba, ni por nombres propios ni por los esquemas (primero con tres atrás, con Guillermo Ortiz, y luego recomponiendo el dibujo habitual con el ingreso de Marcos Portillo). Todas las herramientas a las que apeló el Gringo Heinze en ese duelo naufragaron. Primero porque Iván Gómez no es cinco y cada vez que fue llamado a ese rol no estuvo a la altura. Y sobre todo porque se regaló todo demasiado rápido, en los 45 minutos iniciales, que luego condicionaron todo lo siguiente.