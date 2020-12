El desborde de Panchito González que Maxi Rodríguez no definió con justeza y permitió que Morales le tape el tiro fue la ocasión más clara de la lepra. No tuvo demasiadas. La claridad que aportó Pablo Pérez no encontró a compañeros que estuviesen en la misma sintonía.

Faltaban más respuestas de mitad de cancha hacia adelante, ya con Lanús sin saber cómo salir de su propio campo jugando con uno menos. Por eso Kudelka metió un cambio ofensivo pasado el meridiano del segundo tiempo. Y decidió el ingreso de Enzo Cabrera y la salida de Julián Fernández.

Un remate de Maxi que se fue junto al palo y que ejecutó desde afuera del área fue una muestra de que a Newell’s le resultaba difícil inquietar en los metros finales. No conseguía meter el último pase, esa habilitación justa para dejar a un futbolista de cara al arco.

Pero a diferencia de lo sucedido contra Talleres, que se había quedado con uno menos, lo superó en el juego, se lo empató y casi lo gana, el conjunto rojinegro tuvo la pelota la mayor parte del tiempo.

A los siguientes cambios Kudelka los metió a poco del final. A los 36’ entraron Formica y Alexis Rodríguez y tuvo que ser el Gato, con su indiscutible calidad, el que rematara con enorme precisión la pelota que le quedó en la medialuna para obtener la diferencia.

Una contra al final que rubricó bien Palacios al toque aseguró la victoria y le dio además el tercer lugar del grupo a Newell’s. El equipo de Kudelka está vez aprovechó la ventaja numérica. Sobre el final, pero lo aprovechó.

Uno volvió al gol, el otro de titular

Y un día Mauro Formica volvió al gol, que fue el que encaminó a la lepra al triunfo. El Gato fue a la cancha recién en el minuto 36 del complemento y fue el encargado de marcar, después de más de un año. Es que el último grito de Formica con la rojinegra había sido en noviembre de 2019, en la victoria 2-0 ante Defensa y Justicia. El otro dato de la noche fue la vuelta a la titularidad de Cacciabue, después de casi 9 meses. El último: contra Central Córdoba (SdE), por la Copa de la Superliga.