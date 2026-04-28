El ex-Newell's Cocoliso González le hizo tres tantos a Libertad y es el goleador de la Libertadores

El delantero paraguayo convirtió los tres goles de Independiente del Valle en la victoria contra Libertad, en el grupo de Central

Cocoliso González (Carlos) tuvo su noche soñada. Aunque juega para un equipo de Ecuador, el ex-Newell's la rompió en Paraguay, su país. El delantero marcó los tres goles con los que Independiente del Valle venció a Libertad en la Copa Libertadores (fue 3 a 2).

El partido se jugó en el estadio La Huerta, de Libertad, y corresponde al grupo de Central, que esta noche enfrenta a Universidad Central de Caracas en Venezuela.

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Los tres goles de Cocoliso González en Asunción fueron de cabeza. El delantero paraguayo, que en 2025 jugó en Newell's y no hace mucho expresó que tenía el deseo de seguir en el equipo del Parque, es el goleador de la Copa Libertadores 2026 con cinco tantos.

Cocoliso ya le había marcado dos tantos a Universidad Central de Venezuela en la victoria de Independiente del Valle por 3 a 1, en la segunda fecha del Grupo H.

El delantero sueña con ser convocado por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay para jugar el Mundial 2026 y los tres goles de anoche en Asunción seguramente le darán impuso a esa aspiración. "Charly" salió extenuado de la cancha cuando al partido le quedaba diez minutos.

Los videos de los goles de Cocoliso González

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049256455690174495&partner=&hide_thread=false Un partido que también mira Rosario Central: gran cabezazo de Charli González, para el 1-0 de Independiente del Valle contra Libertad.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x0xLK5a54X — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049266045379035262&partner=&hide_thread=false ¡OTRA VEZ VOS, COCOLISO! Charli González ganó nuevamente de cabeza y puso el 2-1 de Independiente del Valle contra Libertad.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RhpdlhtHcI — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026