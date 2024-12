Con chances de partir de Newell's: Velázquez está en la mira de clubes paraguayos

Gustavo Velázquez aceptó que no tuvo un buen año defendiendo la camiseta de Newell's, aunque se destacó en la Albirroja.

El futuro de Gustavo Velázquez está en pleno análisis ya que no son pocos los equipos que lo tienen en la mira. El buen rendimiento que mostró en la selección de Paraguay motivó a que dos clubes guaraníes tengan firmes intenciones de quedarse con sus servicios, aunque también habría interés de otras entidades por el marcador central de Newell's. En esta ocasión no habría que descartar la chance de que sea negociado porque no es la primera vez que el defensor se muestra seducido por cambiar de aire.