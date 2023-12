Gustavo Velázquez: "Es medio complicado que siga en Newell's si no arreglan conmigo"

Gustavo Velázquez dejó imprevistamente la puerta abierta para una posible salida de Newell’s. El zaguero realizó declaraciones al respecto en el programa Deportes Uno de la AM 650 de su país y planteó esa chance. “Es medio complicado que siga si no arreglan conmigo” , sostuvo el defensor, quien añadió: “Si no se resuelve mi situación, creo que sería momento de volver a Cerro Porteño”, añadió. Desde el club del Parque, propietario del 70 por ciento de su pase, descartaron que eso vaya a suceder y recordaron que el futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2025.

“Acá me deben unos meses. Si no se puede arreglar, se podría dar una salida. Yo me presento el lunes y me sentaré a hablar con ellos. No creo que haya problema si hablamos bien”, planteó, aunque tampoco fue tajante. Dejó su continuidad supeditada a que haya un acuerdo en lo que reclama. Hasta sostuvo que podría darse su vuelta a Cerro Porteño, donde debutó en primera y jugó en 2012, 2013, 2016 y 2017.

“Si no se resuelve mi situación, creo que sería momento de volver (a Cerro Porteño). Si ellos cumplen, me quedo. Si no, buscar una salida beneficiosa para ambas partes, así nadie se enoja”, planteó.

Velázquez deslizó esta posibilidad de jugar en Cerro Porteño a partir de una conversación reciente que mantuvo con el manager deportivo de ese club, Fernando Jubero, en la que le manifestó que aceptaría con gusto ponerse esa camiseta.

“Estuve hablando el lunes con Fernando Jubero. Me preguntó si tenía ganas de venir con ellos. Le dije: ¿cómo no voy a tener ganas de venir a mi club si soy hincha de Cerro?”, dijo.

“A Pedro Aldave (su representante) le dije que quiero volver a Cerro Porteño. Soy hincha del club, siempre lo sigo a Cerro. Quiero una revancha”, añadió el defensor.

Velázquez remarcó la importancia que le da Newell’s a su figura para la conformación del plantel que desde este lunes conducirá Larriera. “Ellos no quieren que salga, pero es medio complicado que siga si no arreglan conmigo. Ellos compraron el 70 por ciento de mi pase”, expresó.

“En lo personal me fue bastante bien (en Newell’s), aunque lastimosamente no pudimos clasificar a la Sudamericana. Me tocó estar en casi todos los partidos”, añadió.

La palabra de Velázquez hizo ruido, aunque desde Newell’s entienden que no hay ningún riesgo de que se vaya, a la vez que subrayaron que el futbolista tiene contrato hasta 2025.

Hace tiempo que lo buscan

El interés de Cerro Porteño por Gustavo Velázquez no es ninguna novedad, según manifestó una persona cercana al defensor de 32 años. Hubo varios contactos últimamente para tratar de repatriar al defensor, surgido precisamente en ese club y que además jugó en su país en Nacional y Sol de América.

La última temporada, en Newell’s, lo tuvo como uno de los mejores del equipo, donde disputó 39 partidos y señaló 4 goles. En 2022 participó en 28 encuentros y convirtió un solo tanto.