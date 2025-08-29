La Capital | Ovación | Central

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Desde su regreso a la primera división, el Canalla ganó ocho en el Gigante y en la mayoría de los partidos siguientes obtuvo buenos resultados

Guillermo Ferretti

29 de agosto 2025
Di María

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Di María, Quintana, Veliz y el resto. Todos en Central festejaron el gran triunfo en el clásico.

Desde que regresó a la primera división, a mediados de 2013, Rosario Central disputó 23 clásicos ante Newell's. De ellos, 13 se jugaron en el Gigante de Arroyito. En esos partidos, contabilizando el conseguido el último sábado, los auriazules consiguieron nueve triunfos.

¿Cómo le fue a Central en el cotejo siguiente después de ganar estos clásicos en casa? Los números son positivos. ¿Tendrá que ver con un posible envión anímico que genera un triunfo clásico? La realidad es que, de esos ocho juegos siguientes a derrotar a Newell's en el Gigante, los canallas ganaron cuatro, empataron tres y perdieron un solo encuentro.

La única derrota se dio en octubre de 2014, después de que el Central de Miguel Ángel Russo derrotara 2-0 a Newell's con goles de Franco Niell y Nery Domínguez, por la fecha 12 del torneo de primera división. En la jornada siguiente, la 13, los auriazules cayeron ante Belgrano en Córdoba por la mínima, 1 a 0.

Después de ese traspié, en los seis clásicos siguientes en los que se impuso como local, Central no perdió el partido siguiente. Logró tres victorias y tres empates. ¿Podrá mantener la racha positiva este sábado ante Sarmiento en Junín?

Angelito Di María ya convirtió de tiro libre. Fue el gol que le permitió a Central ganar su quinto clásico seguido.

Central, el clásico y después

Este es el detalle de todos los clásicos ganados en condición de local desde 2013 a esta parte, y lo que sucedió en el partido siguiente:

  • El 20 de octubre de 2013, por la fecha 12 del Torneo Inicial 2013, Central venció a Newell's en Arroyito por 2 a 1 gracias a los goles de Alejandro Donatti y Hernán Encina. En la jornada siguiente, la 13, derrotó a Belgrano en Córdoba por 1 a 0 con gol del Chino Carlos Luna.
  • El 19 de octubre de 2014, casi un año después, Central derrotó a Newell's 2 a 0 por la fecha 12 del torneo de Primera División, con tantos de Franco Niell y Nery Domínguez. En el partido siguiente se dio la única derrota de esta racha. Fue 1 a 0 de visita a Belgrano en Córdoba.

  • El 14 de febrero de 2016, por la segunda fecha del torneo de Primera División, Central derrotó 2 a 0 a Newell's en el Gigante con goles de Marco Ruben y Marcelo Larrondo. En la tercera fecha, los auriazules volvieron a ganar 2 a 0. Fue visitando a Independiente en Avellaneda con tantos de Marcelo Larrondo, de penal, y Jonás Aguirre.
Marco Ruben define con categoría en el triunfo de Central por 2 a 0 en 2016. El otro gol fue de Larrondo.

Con el Chaco Herrera y después empate

  • El 10 de diciembre de 2017, por la fecha 12 de la Superliga, Central venció a Newell's en el Gigante por 1 a 0 con gol de Germán Herrera. El partido siguiente, correspondiente a la jornada 11 (había quedado postergado), se jugó el 24 de enero de 2018 visitando a Independiente, y terminó en empate (1-1). Fernando Zampedri fue el autor del tanto auriazul.
  • El 2 de mayo de 2021, por la jornada 12 de la Copa de la Liga Profesional, Central como local se impuso por 3 a 0 en el clásico, con goles de Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy. En el juego siguiente, el 5 de mayo y por la fecha 3 de la fase de grupos de Copa Sudamericana de 2021, los auriazules empataron ante Huchipato en Chile. Fue 1 a 1 y el gol canalla lo marcó el uruguayo Diego Zabala.

  • El 21 de julio de 2022, por la fecha 9 de la Liga Profesional de ese año, Central le ganó a Newell's en el Gigante por 1 a 0 con gol de Alejo Veliz. Unos días después, el 26 de julio y por la fecha 10, el canalla volvió a ganar. Esta vez fue 3 a 0 visitando a Arsenal en Sarandí, con dos goles del arquero Gaspar Servio, ambos de penal, y uno de Veliz.
Alejo Veliz, hoy nuevamente en Central, anotó el gol del triunfo en el clásico en 2022, con Tevez como DT.

El Malcorrazo

  • Al año siguiente, el 30 de setiembre de 2023, por la séptima fecha de la copa de Liga 2023, Central volvió a vencer a Newell's en Arroyito. Fue 1 a 0 con gol de Ignacio Malcorra, de tiro libre. En el siguiente compromiso, por la fecha 8 de la Copa de Liga, Central ganó otra vez. En esta ocasión fue a Huracán por 1 a 0, en el Gigante y con gol del colombiano Jaminton Campaz.
  • Por último, el 10 de agosto de 2024, en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional de ese año, Central derrotó a su clásico rival por 1 a 0. Fue en Arroyito con gol del uruguayo Facundo Mallo. A los pocos días, el 14 de agosto, los auriazules recibieron a Fortaleza de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana 2024. El partido terminó en empate (1 a 1) y el tanto canalla fue obra de Agustín Sández.
