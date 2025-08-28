Sarmiento necesita ganar para escaparle al descenso: cómo llega el rival de Central al partido del sábado

El equipo de Junín, que cambió de entrenador hace algunas fechas y pelea la permanencia, necesita levantar cabeza después de un muy mal resultado

Sarmiento , el próximo rival de Central en el torneo Clausura, no llega de la mejor manera al choque del sábado en Junín. Vienen de una dura derrota ante Deportivo Riestra , la primera en el ciclo de Facundo Sava y necesita recuperarse frente a sus hinchas.

El Verde fue goleado por Riestra en la fecha anterior por 3 a 0 , en lo que fue el primer traspié del nuevo entrenador, por eso la necesidad de reponerse de semejante golpe.

Además, Sarmiento todavía no pudo ganar en el torneo jugando como local. Hasta aquí disputó tres partidos y obtuvo apenas dos empates. En la primera fecha igualó 2-2 ante Independiente ; en la segunda cayó 2-0 frente a Lanús , mientras que en la quinta empató 2-2 contra Atlético Tucumán .

Sava2 Sarmiento viene de ser goleador por Riestra y Sava busca la recuperación de su equipo.

Sarmiento y la pelea por la permanencia

El mal andar en este torneo, sumado a lo que fue la flaca producción en el torneo Apertura, fue lo que llevó a Sarmiento a enfocarse en la pelea por mantener la categoría. En la tabla de promedios, está sólo por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi, los únicos dos equipos que suman de manera directa.

Lo cierto es que en medio de esos malos resultados llegó el fin del ciclo de Javier Sanguinetti y la aparición de Sava. El cambio de entrenador se dio después de la derrota frente a Lanús, en el estadio Eva Perón, donde el Canalla intentará asestarle otro golpe.

Por eso, Sarmiento llega demasiado golpeado después de lo que fue la goleada que se comió en cancha de Riestra, todo lo contrario a la fortaleza anímica con la que arriba a este partido el equipo de Ariel Holan, por la victoria en el clásico.