Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me regaló mis primeros botines"

El delantero marcó el segundo tanto de Argentina ante Inglaterra, el que le dio el pasaje a la final a la selección nacional

Lautaro Martínez se abraza con Leo Messi después de poner el 2 a 1 para Argentina ante Inglaterra.

"Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me regaló mi primer par de botines de fútbol". Feliz, sin poder contener la emoción, pero muy sereno a pesar de las pulsaciones, Lautaro Martínez contó sus sensaciones después de marcar el gol que le dio la victoria a Argentina ante Inglaterra.

Lautaro entró por Tagliafico cuando la selección perdía 1 a 0 e Inglaterra se refugiaba en su arco para defender la diferencia. Y en el tiempo adicional, cuando Enzo Fernández ya había marcado el empate y Argentina seguía atacando, le puso la cabeza a un hermoso centro de Messi desde la derecha y selló el 2 a 1 que le dio a la selección el pasaporte a la final del Mundial.

Después del partido, Lautaro no ocultó su emoción y recordó a sus padres, a él por aquel primer regalo y a la madre por una razón tanto o más fuerte: "Cuando me fui a Racing, ella nunca dejó de tender mi cama", dijo y se quebró por la emoción.

El recuerdo del delantero del Inter aludía a su mudanza desde Bahía Blanca, donde nació y creció, a Avellaneda. Al hablar de su madre, Lautaro tuvo que hacer un esfuerzo para continuar, aunque posiblemente su emoción haya sido mucho más impactante para quienes lo estaban escuchando que sus palabras.

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"Inglaterra se metió atrás y nosotros hicimos nuestro juego"

"Siempre soñé con hacer este gol. Cuando estaba en el banco les dije a Alexis (Mac Allister) y Facu (Facundo Medina) que iba a entrar y la iba a meter. Y por suerte así fue", dijo Lautaro, que lleva dos goles en el Mundial y el domingo jugará la final ante España.

Sobre el partido, fue muy concreto: "Después del gol, Inglaterra se metió atrás y nos permitió hacer nuestro juego. Enzo (Fernández) hizo un golazo y después me tocó a mí marcar el de la victoria", resumió.

Por último, le dedicó el gol y el triunfo a su familia, con especial referencia a sus hijos. "Ellos me hicieron bajar un cambio y ahora soy un hombre que disfruta", aseguró, siempre emocionado.