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Comienza la ilusión albiceleste: cómo le fue a la selección argentina en el debut de los Mundiales

La Scaloneta comenzará su camino en la Copa del Mundo frente a Argelia. Un estreno que lleva consigo una estadística adversa que este martes buscarán romper

16 de junio 2026 · 15:45hs
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El último estreno mundialista fue con derrota ante Arabia Saudita por 2-1 en Qatar 2022

El último estreno mundialista fue con derrota ante Arabia Saudita por 2-1 en Qatar 2022

La selección argentina pondrá en marcha este martes su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia desde las 22 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Será el 19° debut mundialista de la Albiceleste, que intentará defender el título conquistado en Qatar 2022 y comenzar el torneo con el pie derecho.

A lo largo de su historia, Argentina disputó 18 estrenos en Copas del Mundo, con un balance favorable de 11 triunfos, un empate y seis derrotas. Sin embargo, existe un dato que genera preocupación: cada vez que llegó a un Mundial como campeón vigente, perdió en su presentación.

En España 1982 cayó 1-0 frente a Bélgica tras coronarse en Argentina 1978. Ocho años más tarde, en Italia 1990, sufrió una sorpresiva derrota por 1-0 ante Camerún luego de haber levantado la Copa en México 1986.

El noveno Mundial de Argentina

Será la decimonovena participación del combinado nacional en la máxima cita del fútbol. Cabe recordar que no disputó las ediciones de 1938, 1950 y 1954 por cuestiones políticas, mientras que no se clasificó en 1970.

Además, será la quinta ocasión en la que debute frente a un rival africano, un desafío que no le resultó sencillo. Frente a rivales de este continente, Argentina registra 3 victorias y una derrota.

Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, la Selección convirtió 27 goles y recibió 19 en sus estrenos.

>> Leer más: Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Cómo le fue a Argentina en los debuts mundialistas

  • Uruguay 1930: Argentina 1-0 Francia
  • Italia 1934: Argentina 2-3 Suecia
  • Suecia 1958: Argentina 1-3 Alemania Federal
  • Chile 1962: Argentina 1-0 Bulgaria
  • Inglaterra 1966: Argentina 2-1 España
  • Alemania 1974: Argentina 2-3 Polonia
  • Argentina 1978: Argentina 2-1 Hungría
  • España 1982: Argentina 0-1 Bélgica
  • México 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur
  • Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún
  • Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia
  • Francia 1998: Argentina 1-0 Japón
  • Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria
  • Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil
  • Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria
  • Brasil 2014: Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
  • Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia
  • Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

La Albiceleste afrontará este martes un nuevo comienzo en la máxima cita del fútbol. Con tres títulos mundiales sobre cinco finales disputadas, el seleccionado argentino intentará sumar su triunfo número 12 en un debut y dar el primer paso hacia la defensa de la corona obtenida en Qatar.

El desafío será ante Argelia, una selección que llega con confianza y que buscará dar el golpe en Kansas City. Argentina, por su parte, intentará que la historia no vuelva a repetirse y empezar el Mundial 2026 con una sonrisa.

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