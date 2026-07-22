Hackeo a la AFA tras el partido de la selección ante Egipto en el Mundial: qué se sabe hasta el momento

Desde la Universidad del Gran Rosario analizaron el caso, que se desarrolló luego del encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo

Tras la victoria de la selección argentina ante Egipto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció haber sufrido un ciberataque tras la difusión de correos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026. El comunicado -enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas- incluía la frase: “ Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas ”.

El episodio se produjo luego de que, desde la delegación egipcia, continuaran los reclamos por la actuación del árbitro , pese a que las repeticiones de las jugadas clave no mostraron una dirección tendenciosa . Fuentes de la AFA dijeron que el mail fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

Un día después del partido, un actor identificado como “Hossam Hassan” ofreció en foros especializados una supuesta base de datos robada de AFA.com.ar, con correos, contraseñas, DNI, teléfonos, IPs y fotos de perfil de usuarios. Sin pruebas técnicas de por medio, especialistas pidieron cautela desde el primer momento.

La AFA inició una auditoría técnica pero, pasadas ya dos semanas, sigue sin confirmarse el robo de la base de datos completa. Esa distinción entre lo confirmado y lo no confirmado, señalaron desde la Universidad del Gran Rosario (UGR), no es un detalle menor: separa un incidente de seguridad acotado de una filtración masiva de datos personales.

“Ahí es donde más nos jugamos como sociedad: en la tentación de dar por cierto lo primero que se publica, en lugar de esperar un análisis concreto del incidente. Una cosa es lo que se anuncia en un foro y otra muy distinta es lo que resiste un análisis sobre lo ocurrido”, destacó el abogado especializado en derecho digital y director de las carreras de Ciberseguridad de la UGR, Leonardo Gianzone.

Y agregó: “Lo llamativo no es la sofisticación del ataque, sino lo contrario: alcanzó una falla básica de ciberseguridad para generar un daño reputacional enorme. Eso debería preocuparnos más que un ataque complejo, porque significa que el mismo error puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, no solo a una entidad con la exposición pública que tiene la AFA”.

Gianzone sumó que desde la firma de seguridad ESET Latinoamérica analizaron el episodio y aportaron que incidentes de este tipo suelen relacionarse con el robo de credenciales a través de campañas de phishing, es decir, el uso de contraseñas comprometidas en filtraciones anteriores o la ausencia de mecanismos adicionales de autenticación, como el doble factor (2FA).

La firma también aclaró que no hubo evidencia de ransomware ni de una filtración masiva confirmada, aunque sí quedó demostrado el interés creciente de los cibercriminales por los eventos masivos y de alta exposición pública, los cuales multiplican el impacto reputacional de cualquier ataque. Ese último punto explica por qué un torneo masivo se convierte en un blanco tan atractivo: no hace falta comprometer sistemas complejos para generar caos. Alcanza con una sola cuenta de correo mal protegida, en el momento exacto en que millones de personas están mirando.

Las lecciones que deja el caso

El hackeo a la AFA es, en el fondo, un caso de estudio en miniatura de los desafíos actuales de la disciplina: cómo se roba una credencial, cómo se distingue una filtración real de una operación de desinformación, qué evidencia digital hay que preservar para una auditoría y qué responsabilidad legal recae sobre una institución cuando sus sistemas quedan expuestos.

Al respecto, el especialista de la UGR reflexionó: “Acá hay una pregunta que todavía no se hace lo suficiente: si finalmente se confirma que había datos personales comprometidos, ¿qué responsabilidad le cabe a la entidad frente a esas personas? La ciberseguridad no termina en el firewall o en el antivirus de una organización. Inicia en la toma de conciencia respecto del valor de la información que se almacena. Para protegerla son necesarias medidas técnicas, pero también políticas de capacitación y concientización de los recursos humanos”.

"El caso funciona como un recordatorio de que ninguna organización, por masiva o mediática que sea, está exenta de un error básico. El análisis técnico y la formación de profesionales capaces de prevenir, responder y mitigar estos incidentes resulta indispensable en un escenario donde el riesgo cero no existe y donde la información de miles de personas puede quedar comprometida en cuestión de segundos", finalizó.