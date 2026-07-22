La Capital | AFA

Hackeo a la AFA tras el partido de la selección ante Egipto en el Mundial: qué se sabe hasta el momento

Desde la Universidad del Gran Rosario analizaron el caso, que se desarrolló luego del encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo

22 de julio 2026 · 15:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
El hackeo a la AFA puso en evidencia que ninguna institución está exenta de recibir un ataque cibernético.

El hackeo a la AFA puso en evidencia que ninguna institución está exenta de recibir un ataque cibernético.

Tras la victoria de la selección argentina ante Egipto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció haber sufrido un ciberataque tras la difusión de correos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026. El comunicado -enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas- incluía la frase: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.

El episodio se produjo luego de que, desde la delegación egipcia, continuaran los reclamos por la actuación del árbitro, pese a que las repeticiones de las jugadas clave no mostraron una dirección tendenciosa. Fuentes de la AFA dijeron que el mail fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

Un día después del partido, un actor identificado como “Hossam Hassan” ofreció en foros especializados una supuesta base de datos robada de AFA.com.ar, con correos, contraseñas, DNI, teléfonos, IPs y fotos de perfil de usuarios. Sin pruebas técnicas de por medio, especialistas pidieron cautela desde el primer momento.

Qué se sabe del hackeo a la AFA

La AFA inició una auditoría técnica pero, pasadas ya dos semanas, sigue sin confirmarse el robo de la base de datos completa. Esa distinción entre lo confirmado y lo no confirmado, señalaron desde la Universidad del Gran Rosario (UGR), no es un detalle menor: separa un incidente de seguridad acotado de una filtración masiva de datos personales.

“Ahí es donde más nos jugamos como sociedad: en la tentación de dar por cierto lo primero que se publica, en lugar de esperar un análisis concreto del incidente. Una cosa es lo que se anuncia en un foro y otra muy distinta es lo que resiste un análisis sobre lo ocurrido”, destacó el abogado especializado en derecho digital y director de las carreras de Ciberseguridad de la UGR, Leonardo Gianzone.

Y agregó: “Lo llamativo no es la sofisticación del ataque, sino lo contrario: alcanzó una falla básica de ciberseguridad para generar un daño reputacional enorme. Eso debería preocuparnos más que un ataque complejo, porque significa que el mismo error puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, no solo a una entidad con la exposición pública que tiene la AFA”.

Gianzone sumó que desde la firma de seguridad ESET Latinoamérica analizaron el episodio y aportaron que incidentes de este tipo suelen relacionarse con el robo de credenciales a través de campañas de phishing, es decir, el uso de contraseñas comprometidas en filtraciones anteriores o la ausencia de mecanismos adicionales de autenticación, como el doble factor (2FA).

La firma también aclaró que no hubo evidencia de ransomware ni de una filtración masiva confirmada, aunque sí quedó demostrado el interés creciente de los cibercriminales por los eventos masivos y de alta exposición pública, los cuales multiplican el impacto reputacional de cualquier ataque. Ese último punto explica por qué un torneo masivo se convierte en un blanco tan atractivo: no hace falta comprometer sistemas complejos para generar caos. Alcanza con una sola cuenta de correo mal protegida, en el momento exacto en que millones de personas están mirando.

Las lecciones que deja el caso

El hackeo a la AFA es, en el fondo, un caso de estudio en miniatura de los desafíos actuales de la disciplina: cómo se roba una credencial, cómo se distingue una filtración real de una operación de desinformación, qué evidencia digital hay que preservar para una auditoría y qué responsabilidad legal recae sobre una institución cuando sus sistemas quedan expuestos.

Al respecto, el especialista de la UGR reflexionó: “Acá hay una pregunta que todavía no se hace lo suficiente: si finalmente se confirma que había datos personales comprometidos, ¿qué responsabilidad le cabe a la entidad frente a esas personas? La ciberseguridad no termina en el firewall o en el antivirus de una organización. Inicia en la toma de conciencia respecto del valor de la información que se almacena. Para protegerla son necesarias medidas técnicas, pero también políticas de capacitación y concientización de los recursos humanos”.

"El caso funciona como un recordatorio de que ninguna organización, por masiva o mediática que sea, está exenta de un error básico. El análisis técnico y la formación de profesionales capaces de prevenir, responder y mitigar estos incidentes resulta indispensable en un escenario donde el riesgo cero no existe y donde la información de miles de personas puede quedar comprometida en cuestión de segundos", finalizó.

Noticias relacionadas
Messi, De Paul y el Chiqui Tapia en sus clásicos mates prepartido. Qué dijo la AFA

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Central Córdoba y Leones FC, el equipo de los Messi, debían jugar el lunes en Buenos Aires pero la AFA suspendió todo por la selección.

Por la llegada de la selección al país, suspendieron los partidos de Leones FC y Central Córdoba

Paredes, Messi y Enzo Fernández, muertos de risa en un momento de rélax de la selección argentina. El plantel vuelve el lunes y podrían decretar feriado.

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

La FIFA prohíbe las manifestaciones políticas durante sus torneos. El antecedente más cercano es el de Suiza en el Mundial de Rusia 2018.

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Lo último

En un comunicado, desde AFA indicaron que Tapia no fue citado por la Justicia de Estados Unidos

En un comunicado, desde AFA indicaron que Tapia no fue citado por la Justicia de Estados Unidos

Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

Central logró su primer triunfo en reserva: se lo dio vuelta a Tigre en Victoria

Central logró su primer triunfo en reserva: se lo dio vuelta a Tigre en Victoria

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo

Asumirá por 20 años y con recursos propios la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras. El acuerdo refleja una mejora en el vínculo del Ejecutivo nacional con Santa Fe

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo
Abrieron las ofertas para concesionar la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34
La Ciudad

Abrieron las ofertas para concesionar la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Policiales

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descensos en las temperaturas de Rosario
La Ciudad

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descensos en las temperaturas de Rosario

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

El exbar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del parque Urquiza

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Newells cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Newell's cerró la llegada de Alan Soñora y gestiona la incorporación de García Basso

Ovación
Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores
Ovación

Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

Alejo Veliz debutará el domingo en su nuevo equipo contra el rival de Central en la Libertadores

Central logró su primer triunfo en reserva: se lo dio vuelta a Tigre en Victoria

Central logró su primer triunfo en reserva: se lo dio vuelta a Tigre en Victoria

La Fifa levantó la inhibición a Newells por la deuda que tenía con un delantero uruguayo

La Fifa levantó la inhibición a Newell's por la deuda que tenía con un delantero uruguayo

Policiales
Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Policiales

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La Ciudad
Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descensos en las temperaturas de Rosario
La Ciudad

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descensos en las temperaturas de Rosario

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo

Del Politécnico a Uzbekistán: un alumno rosarino ganó el bronce en las Olimpíadas de Química

Del Politécnico a Uzbekistán: un alumno rosarino ganó el bronce en las Olimpíadas de Química

Abrieron las ofertas para concesionar la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34

Abrieron las ofertas para concesionar la autopista a Córdoba y las rutas 11, 19 y 34

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre
Policiales

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino
Salud

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota
Ovación

¿La final del Mundial estuvo arreglada? Cómo nacen las teorías conspirativas tras una derrota

El canciller argentino recogió el guante de Central tras el Mundial 2026: Que me demanden
Ovación

El canciller argentino recogió el guante de Central tras el Mundial 2026: "Que me demanden"

¿Cómo se construyen hoy los ídolos? Un libro invita a pensar el poder de los algoritmos
Zoom

¿Cómo se construyen hoy los ídolos? Un libro invita a pensar el poder de los algoritmos

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Central vende butacas originales del Gigante: los precios y cómo comprarlas
Ovación

Central vende butacas originales del Gigante: los precios y cómo comprarlas

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica un nuevo ataque

Por Matías Petisce
La Ciudad

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica "un nuevo ataque"

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
La Ciudad

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros
La Ciudad

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
Economía

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga
La Ciudad

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta