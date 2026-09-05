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Franco Colapinto y un buen prólogo a la clasificación en Monza, con los Alpine competitivos

Los Alpine fueron rápidos en la última práctica antes de clasificar y terminaron en el top ten en Monza.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de septiembre 2026 · 08:35hs
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Franco Colapinto y el Alpine a fondo en la pista de Monza

Franco Colapinto y el Alpine a fondo en la pista de Monza, para el GP de Italia.

Franco Colapinto y los Alpine realizaron una muy buena FP3, con tiempos semejantes y la ilusión de que pueden llegar a una Q3 en Monza. A las 11 de este sábado será la clasificación.

Ya en el inicio con gomas medias fueron consistentes, por lo que mejoraron mucho luego de una FP2 que al menos para Colapinto no había sido satisfactoria.

Y con blandas finalizaron en el top ten, Gasly noveno y Colapinto decimo, separados por dos décimas.

George Russell hizo lo mejor,seguido de Lewis Hamilton, Max Verstappen y Kimi Antonelli,que partirá último por cambio de motor.

>>Leer más: Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Qué pasó en la FP3 de Monza

De entrada Colapinto y Gasly metieron buenos tiempos con gomas medias, con el argentino por delante del francés por 109 milésimas.

Fueron de los primeros en salir y recién después del cuarto de hora Antonelli los superó por 7 décimas, pero con gomas blandas, mostrando que los Alpine estaban bien.

Gasly mejoraría 3 décimas en la segunda salida, mientras Colapinto hacia una segunda salida con tanques más llenos, quedando tercero y como el mejor de gomas medias.

>>Leer más: El peso de las reglas de la FIA y la falta de sentido común en el camino de Franco Colapinto

Gasly quedó a 0.633s del mejor tiempo de George Russell y Colapinto a 0,638s en el primer ntento que hicieron con gomas blandas. Apenas 5 milésimas separaron al francés del argentino.

Y en el segundo, cuando varios mejoraron, Gasly también lo hizo para finalizar a 0,679s del nuevo mejor tiempo de Russell..Colapinto no mejoraría, para estar a 203 milésimas del francés, finalizando noveno y décimo.

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La divertida presentación de lo que fue la noticia del día para la Fórmula 1, la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. Flavio Briatore, Steve Nielsen mostrando el cuadro, Pierre Gasly y el argentino.

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

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