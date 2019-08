Cocca: "Me voy conforme con la evolución del equipo"

El entrenador de Central, Diego Cocca, dijo esta noche sentirse "conforme con la evolución del equipo" tras el empate 1 a 1 en el Gigante ante Patronato.

"Me voy conforme con la evolución del equipo. Hoy lo que busco es que el equipo evolucione, hoy el equipo jugó mejor que con Talleres. Hay que buscar la evolución porque si no no vamos a volver a ganar. Estoy convencido de que por este camino va a haber más triunfos", dijo el DT auriazul en la rueda de prensa postpartido.

"El rival festejó el punto como si hubieran ganado y eso es lo que no queremos que pase en esta cancha. Hicimos el desgaste, nos movimos, generamos situaciones, corrimos y el rival esperaba para salir de contragolpe. Por eso se quedaron con más piernas", explicó sobre el desarrollo del partido.

Acerca de lo que viene, Cocca resaltó: "Hubo una evolución en todos los jugadores. El grupo está fuertísimo, estamos pensando en seguir creciendo para ganarle a Colón".

"El equipo jugó mejor, evolucionó y mereció ganar con tranquilidad, pero bueno, esto es fútbol. Hay muchos equipos con diferencia de pocos puntos, hay que ser inteligentes, saber que esto es largo. La evolución es fundamental", insistió.

"Hicimos todo lo que pudimos, lamentablemente no entró y seguiremos trabajando para tener un poco más de efectividad", remató