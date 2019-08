Cocca: "Estamos entendiendo lo que es jugar una final"

Siempre gestual. Diego Cocca se mostró activo y no paró de dar indicaciones.

Siempre gestual. Diego Cocca se mostró activo y no paró de dar indicaciones.

Una de las tantas frases que utilizó Diego Cocca para ponerle palabras a la victoria de Central ante Talleres retrata a la perfección lo que consiguió el equipo en las primeras dos fechas. Dos jugados, dos ganados. Por eso el técnico canalla ensayó una mirada de marcado conformismo con relación a la actuación del equipo: "Fuimos creciendo en el partido y nos fuimos adaptando. Estamos entendiendo lo que es jugar una final y estamos entendiendo lo que es jugar de local con nuestra gente. Hoy el equipo respondió desde lo futbolístico y jugando con la localía", expresó el técnico de Central.

También valoró otros aspectos del funcionamiento canalla: "Lo físico es fundamental para nosotros. Desde lo táctico también lo hicimos muy bien. Ahora somos un equipo serio y no sufrimos tanto. Seguiremos trabajando para seguir generando cada vez más situaciones de gol", continuó.

Cocca hizo un párrafo aparte sobre la actuación de Leonardo Gil, la figura de la cancha: "Está en todos lados, marca, juega, va para adelante, para atrás, es una fiera, se complementa muy bien con Rinaudo, no paran de correr y contagiar. No nos generaron casi situaciones de gol. Con esta actitud me dan ganas de trabajar y seguir mejorando". Pavada de elogio le dispensó el técnico al Colo.

Más allá de la segunda victoria en serie conseguida por el equipo, Cocca no se deja tentar por el existismo y reconoció que a Central aún le falta para lograr la mejor versión: "Nos falta más rodaje y más partidos. Vamos por el buen camino, pero es evidente que todavía tenemos margen para crecer. Por ejemplo, Gamba entrenó un día y ya lo pusimos. Eso nos da la ilusión de poder trabajarlo más, al igual que Ribas, quien ingresó un rato y bajó la pelota para el gol de Zabala. Seguramente Novaretti se pondrá a la par de sus compañeros en estos días que no tendremos competencia", explicó el técnico canalla.