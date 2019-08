Luego de formular una descripción que trasciende lo táctico para poner en valor la actitud del plantel canalla, el entrenador de Central, Diego Cocca, avisó que el partido del sábado será "durísimo" y que Patronato es un rival "peligroso".

"Tenemos que volver a reafirmar que podemos ganar de local, es un partido muy importante el del sábado. Se viene un partido durísimo, con un rival peligroso, va a ser una prueba muy dura para nosotros. Todavía hay que seguir mejorando, es un camino largo y mostramos solvencia defensiva pero hay que mantenerla con rivales cada vez más complicados", enfatizó.

"De local nos tenemos que hacer fuertes y tratar de conseguir los tres puntos siempre. Tenemos que tener claro que el rival presiona y corta en las jugadas. Esto es larguísimo, un buen arranque es importante pero hay que sostener lo que uno hace", comentó Cocca.

"La pelea por el puesto va a ser pareja y va a ser más difícil para mí, vamos a tener más variantes y puede haber lesiones o suspensiones".

"Vamos a tener que estar muy atentos y ser inteligentes. Cuando encontremos los espacios tenemos que lastimar y es lo que le tratamos de transmitir al equipo, eso genera tener efectividad y a veces equivocarse en los caminos", analizó el entrenador.

El DT ponderó a sus dirigidos por cómo afrontan el presente: "Estamos disfrutando de cómo está el grupo, muy convencido, unido, entrenando cada vez mejor, con muchas ganas, muy predispuestos, y todo este caudal con los resultados lo podemos potenciar más".

>> Leer más: Central enfrenta una emergencia económica que espera ser resuelta

Desde este aspecto fundamentó la decisión de tratar de ratificar a la formación inicial: "Nos falta seguir creciendo, evolucionando y que el juego sea más fluido. Uno trata de generar cosas con poco tiempo y pocos conocimientos, sería muy injusto rotar el equipo todo el tiempo, eso no quiere decir que no vea la mejoría de los que no están jugando".

Y elogió la determinación con la que trabajan los futbolistas en pos de un lugar en los once titulares: "La pelea por el puesto va a ser mucho más pareja y va a ser más difícil para mi, vamos a tener más variantes y también puede llegar el tema de las lesiones o suspensiones".

En ese sentido envió señales a quienes por ahora no saltan a la cancha desde el minuto inicial: "Voy a poner al que vea mejor. Colazo venía de no entrenar con un plantel pero lo está haciendo mucho mejor. Si los llevo al banco es porque confío que pueden llegar a entrar y estar a la altura".