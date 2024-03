Clima espeso en el Coloso por el arbitraje y agresiones a la prensa

Antes que nada, en el mundo Newell’s hay mucha bronca con los arbitrajes y todo detonó con lo ocurrido en La Plata, antes del clásico, donde el equipo de Mauricio Larriera se quedó sin su mejor hombre: Ever Banega. En ese momento, la roja al 10 leproso llegó vía VAR en una decisión cuestionable, sobre todo porque luego no se castigó con el mismo rigor a José Sosa por una tremenda patada de atrás a Gustavo Velázquez.

Larriera: "Están pasando cosas que son muy extrañas y no las puedo callar"

Luego de ese encuentro hubo declaraciones fuertes de Franco Díaz contra el arbitraje y, casualidad o no, no formó parte del once titular para el clásico y ni siquiera sumó minutos. En la noche ante San Lorenzo apareció de nuevo desde el vamos.