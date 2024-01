Chiaverano, el héroe leproso que tiene un linaje rojinegro

Además, se hizo un tiempo para hablar de sus afectos: “Mi familia es muy futbolera. Siempre me apoyan, me dan suerte y me dicen que juegue tranquilo. Mi viejo es el más pasional de todos”, cerró haciendo referencia a su padre Gabriel Ángel Chiaverano, quien alcanzó a estar un partido en el banco de Newell’s en primera división, con Marcelo Bielsa como DT. Fue el 13 de mayo de 1991 ante Vélez (V) 1-3, en la fecha 11 del Clausura 1991.