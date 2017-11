Cetto: "Siempre supe a lo que me exponía"

"En el momento que asumí supe a lo que me exponía". Mauro Cetto habló de su labor como mánager y de las críticas que recibió, y aún recibe, por el flojo desempeño del equipo.

¿Qué sentís cuando escuchás que los refuerzos no funcionan y que la culpa es tuya?

Siempre lo viví con mucha tranquilidad. En el momento en que asumí este cargo supe a lo que me exponía. Sé que cuando los rendimientos individuales son malos o cuando el equipo no encuentra resultados el primer apuntado voy a ser yo, pero en realidad trato de no prestarles mucha atención a las críticas. Sí en poco tiempo me tuve que adaptar a un montón de cosas nuevas y es algo a lo que me voy adaptando con el paso del tiempo. Por eso creo que tengo mucho por mejorar y el armado de la secretaría técnica me va a ayudar en un montón de aspectos que estando solo son imposibles de controlar.

¿En qué sentís que fallaste?

Creo que pudimos haber fallado en la adaptación de algunos jugadores que vinieron y la falla la marco en general, entre cuerpo técnico y dirección deportiva. A la finalización del mercado de pases estábamos muy contentos con los jugadores que habían llegado, pero todavía hay varios que no mostraron el nivel que creemos que tienen para mostrar. En ese sentido hay una autocrítica importante, de no haber logrado que cada uno rinda como esperábamos o como habíamos visto que habían rendido en otros clubes.

A la hora de la contratación de refuerzos, ¿cual fue tu rol?

A mí me toca estar en el medio de los dirigentes y el cuerpo técnico. Apuntamos a tener una buena base y que el técnico que venga pueda adaptarse rápidamente a las ideas que tenemos nosotros. Obviamente que todo pasa por el diálogo para lograr un consenso entre lo que solicite el entrenador y las ideas del club.