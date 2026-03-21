Central, ya en Mendoza con novedades: Di María de titular y Broun atendiendo a todo el mundo

El plantel canalla se instaló en la ciudad cuyana en medio del cariño de los hinchas que devolvió Fatu con creces. Angelito vuelve y Mallo va de arranque

Jorge Broun fue el único que fue a saludar a los hinchas de Central. Firmó autógrafos y se sacó muchas fotos.

Central se instaló en Mendoza con la ilusión de seguir su buena senda y con novedades. Como era previsible, Julián Fernández se quedó en Rosario, Ángel Di María y Enzo Copetti viajaron y el mejor jugador del torneo estará desde el vamos. Y el que más recibió y entregó cariños al centenar de hinchas que se acercaron al hotel fue Jorge Broun , cada vez más idolotrado por los hinchas por actitudes como las de su llegada.

El plantel canalla tomó el avión a las 17.30 en el aeropuerto Islas Malvinas y a las 18.50 ya estaba en el de Mendoza. Lo que siguió fue un recorrido de unos 20 minutos hasta el hotel Esplendor, en la zona de Maipú, no lejos del centro de esta cuidada ciudad.

El micro que trasladó a la delegación no entró por el ingreso principal, sino por uno lateral y los jugadores fueron ingresando al lujoso alojamiento también por una puerta secundaria. Afuera, un centenar de hinchas los estuvieron esperando por un largo rato, colgaron sus banderas en una de las dos vallas dispuestas para preservar la intimidad y al bajar los primeros, encendieron sus bengalas, arrojaron algunos "tres tiros" de colores y los cánticos coparon la escena.

Algunos, como Jaminton Campaz , prácticamente no giró su cabeza enfundado en grandes auriculares, mientras que otros como Ignacio Ovando, Jeremías Ledesma y Franco Ibarra, sí saludaron varias veces en el recorrido a pie hasta el ingreso al hotel.

Los futbolistas de Central ni bien llegaron al hotel Esplendor de Mendoza, a la espera del choque con Independiente Rivadavia.

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El gran gesto de Broun

Y lo que mas disfrutaron los hinchas fue a Fatu Broun. El arquero canalla fue el único que separó y pasó las vallas, arrimándose a las familias canallas que empezaron a pedirle selfies y autógrafos. Sin apuro y sin pausa, atendió a todos, ninguno se quedó sin el recuerdo y como todo el mundo estuvo pendiente de él, el más requerido que era Angelito, cuando bajó saludó pero no todos se percataron de su presencia.

Broun llegó a dirigir las fotos, como cuando le pidió el celular al marido que intentaba retratarlo junto a su pareja y su hijo. “Vení, dámelo a mí, haceme caso”, le dijo y lo tomó decididamente para que toda la familia esté en cuadro junto a él.

Por supuesto, el gesto tuvo su recompensa con el “Olé, olé, olé, olé, Fatuuuuuu, Fatuuuuu”, que fue retribuido con el último saludo del arquero.

Centra3 Jorge Almirón fue otro de los integrantes de la delegación canalla al que le solicitaron muchas fotos. Gustavo de los Ríos / Ovación

El lujo que se puede dar Almirón

Este equipo de Almirón se puede dar el lujo de que Broun sea suplente, ya que Ledesma estará en los tres palos. Mientras que en el fondo, la idea es jugar con tres en el fondo, con la inclusión de titular otra vez de Facundo Mallo, que no juega desde la cuarta fecha ante Aldosivi. Ignacio Ovando y Gastón Avila serían los stopper.

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Mientras que delante de ellos se posicionaría una línea de cuatro volantes, con Enzo Giménez y Agustín Sández de carrileros, y Franco Ibarra con Vicente Pizarro por el centro.

Adelante, Di María volverá a ser titular pese a no estar pleno, contando para ello que luego de la fecha en Mendoza vendrá un parate por la doble fecha FIFA. Angelito se posicionaría por derecha, Alejo Veliz de 9 y Campaz de extremo izquierdo.