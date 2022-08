Central y Tevez, entre lesionados y el equipo sin definir

Peralta se sumó a las bajas de Komar, Montoya, Candia, Malcorra, Lo Celso, Peralta y Martínez Dupuy. Además, no definió los 11 de Central para visitar a Tigre.

Otra baja más. Para colmo que viene torcido, Carlos Tevez perdió un soldado que promovió recientemente . Ramiro Peralta, quien debutó en primera este jueves contra Quilmes, padeció la fractura de peroné. Al menos así informó el club mediante un parte médico muy escueto e incompleto. En tanto , la enfermería canalla sigue trabajando a full. Porque además del juvenil, el Apache no puede contar con los también lesionados Juan Cruz Komar, Walter Montoya, Jhonatan Candia, Ignacio Malcorra, Francesco Lo Celso y Luca Martínez Dupuy. Mientras que por el momento Central no tiene el equipo listo. El partido frente a Tigre será este lunes a la noche en Victoria. Carlitos aún parece mantener algunos interrogantes.

Carlos Tevez prescindió por decisión propia de los servicios de Fernando Torrent, Julián Velázquez, Nazareno Romero, Luciano Pupi Ferreyra y a Michael Covea. Sin embargo, tiene varios apellidos más que no podrá tener en cuenta por cuestiones ajenas a su voluntad. Y son las lesiones que hicieron que siete profesionales no puedan aportar a la inmediatez su granito de arena.

Es que además del juvenil Ramiro Peralta hay que sumarle que también son bajas por diferentes cuadros Juan Cruz Komar, Walter Montoya, Jhonatan Candia, Ignacio Malcorra, Francesco Lo Celso y Luca Martínez Dupuy.

Sin dudas, el entrenador centralista tiene varios frentes sin poder resolver. Porque además de que el equipo no logra un funcionamiento regular, también es cierto que las lesiones también condicionan no solo el rearmado del equipo sino que obliga a recurrir a chicos en un momento picante.

El equipo asomará este domingo

Por el momento no hay equipo. El partido frente a Tigre será este lunes a la noche en Victoria. Carlos Tevez aún parece mantener algunos interrogantes. El entrenador de Central deberá seguir evaluando algunos puntos esenciales para luego ver si puede tener listo los once apellidos que buscarán doblegar al Matador. No obstante, la práctica de este domingo a la tarde será determinante porque hará un nuevo trabajo con pelota, pero ya con los posibles titulares de un lado.

Rosario Central se prepara para un nuevo gran desafío. Su paso por Victoria deberá dejar una huella positiva marcada. Las dos últimas presentaciones flaqueó de lo lindo: fue goleado por Central Córdoba de Santiago del Estero y eliminado de la Copa Argentina por Quilmes, Ahora el reto es otro.

Tan complejo como los recientes. El Apache sigue tratando de conocer el mundo canalla mientras da sus primeros pasos como entrenador. Por el momento tiene saldo a favor debido a que ganó el partido más importante a nivel emocional: el clásico contra Newell’s. Pero no puede especular mucho más porque el crédito popular podría terminarse rápido.

Las bajas por lesiones y los recientes jugadores que limpió obligan al entrenador ahora a pensar un poco más junto a sus laderos. Sobre todo tras las últimas puestas en escena que puso, donde Central fue un flan recién elaborado. Y como Tigre no tiene perfil sencillo, el Apache tendrá misión de potenciar la formación que tiene en mente.

Por el momento no definió nada. Probó este sábado y lo hará nuevamente esta tarde en el country de Arroyo Seco. Carlitos mantendrá la base por el sencillo motivo de que no puede andar modificando toda la estructura como consecuencia de que no tiene muchos elementos a disposición.

Incluso los únicos apellidos que parecen tener un lugar asegurado son el arquero Gaspar Servio, el defensor Facundo Almada, los volantes Gino Infantino, Mateo Tanlongo y Facundo Buonanotte, y los puntas Gustavo Ramírez y Alejo Veliz. El resto es duda.

Triunfo de la reserva

Volvió a la victoria. La reserva de Central tuvo una feliz iornada sabatina. Hizo bien los deberes y dejó de rodillas a Tigre en la cancha principal del country de Arroyo Seco con goles de Leandro Iglesias, de penal, y de Santiago García. El equipo de Germán “Pirulo” Rivarola acopia 21 unidades sobre 36 posibles y se reposicionó en sexto lugar de las posiciones de la tabla que por el momento lidera cómodamente River (27).