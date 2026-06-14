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Fuerte denuncia de la Fesim en la Organización Internacional del Trabajo

El secretario general de la Fesim (Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe), Raúl Héctor Rivas, presentó una fuerte denuncia contra los intendentes, en el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza. Alcaldes que no reconocen la voluntad de los trabajadores respecto a la representatividad

14 de junio 2026 · 10:00hs
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Raúl Héctor Rivas

Raúl Héctor Rivas, secretario general de la Fesim, en la OIT: "Hay políticos que creen que cambiar el gobierno es empezar todo de nuevo"

El secretario general de la Fesim (Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe), Raúl Héctor Rivas, hizo fuertes denuncias contra los intendentes, en el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza.

En el Salón XV, donde se desarrollaba la reunión de Comisiones del Diálogo Social y el Tripartismo, el dirigente municipal sostuvo la necesidad de avanzar en remunicipalizar los servicios municipales que hoy están tercerizados y privatizados y así mejorar la calidad de las prestaciones brindadas a la comunidad.

"Los salarios no se corresponden con las responsabilidades"

Otro punto que resaltó es que los salarios no se corresponden con las responsabilidades que asumen los trabajadores municipales en funciones públicas esenciales, situación que dificulta la modernización de las administraciones locales y la mejora de los servicios públicos.

“La negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo, la libertad sindical, la eliminación de la precarización continúan siendo objetivos del movimiento sindical municipal y una deuda de las administraciones para con sus trabajadores”. En otro párrafo denunció la falta de convenidos con los sindicatos regionales en Santa Fe, cuyas administraciones coartan la negociación. Tal es el caso del municipio de Ricardone, del departamento San Lorenzo, que dilata el convenio y los acuerdos con el Sindicato Sitram San Lorenzo adherido a la Fesim, acordando sumas no remunerativas con Festram, siendo esto violatorio a la Ley vigente en la provincia de Santa Fe, dando lugar esto a que se hagan las denuncias y presentaciones legales que correspondieren. Instamos a revertir esta situación” enfatizó el dirigente.

Fesim 2

“Idéntico caso sucede con el municipio de Alvear con el Sindicato Independiente d Villa Gobernador Gálvez. Otro párrafo es la negación de algunos a reconocer a las organizaciones que representan a los trabajadores, como es el caso de Asoem con el municipio de Sauce Viejo y de la Asostramf, en los departamentos General López y Caseros. Resaltamos el trabajo de la APM en todo el departamento Las Colonias, quienes luchan para que las administraciones municipales y comunales acepten y el Ministerio de Trabajo obligue a estas a negociar en el marco del convenio colectivo ya aprobado por la Secretaria de Trabajo de la Nación”, advirtió.

"Políticos que creen que cambiar de gobierno es empezar de nuevo"

“También tenemos casos de políticos que que creen que cambiar de gobierno significa que todo comienza nuevamente, desconociendo derechos adquiridos y avasallando conquistas que llevaron años conseguir, como la presidenta comunal de Pueblo Casas, en el departamento San Martin, de la provincia de Santa Fe. Si no hay negociación colectiva, carrera funcionaria, capacitación, se torna imposible cumplir eficientemente con los contribuyentes, quienes se ven perjudicados por este accionar mezquino e irresponsable de aquellos que fueron elegidos justamente para solucionar los problemas que a diario surgen, agravados por este accionar de los políticos” abundó.

“A nuestros legisladores les pedimos que intervengan para que el gobierno provincial no prorrogue la llamada Ley de Emergencia, que impactó nefastamente en los trabajadores estatales y municipales y jubilados y en nuestra obra social (Iapos), solamente para disponer de una mayor caja para intentar su reelección, sin pensar en las familias que quedan en el camino, entrando en la pobreza que tiende en muchos casos a la indigencia.

Pedimos a Dios que ilumine a nuestros gobernantes a que reviertan conductas antiobreras y reviertan conductas que atentan contra estos y violan las leyes existentes y nuestra Constitución Nacional” concluyó Raúl Héctor Rivas.

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