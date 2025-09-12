En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Newell's y Atlético Tucumán empatan 0 a 0 en el Parque de la Independencia en el marco de la interzonal de la fecha 8 del Clausura 2025. Los rojinegros ocupan el penúltimo puesto de su zona y vienen de dos derrotas consecutivas en el torneo local.
Desde las 21.15, Newell's se mide frente a Atlético Tucumán en el Marcelo Bielsa por el interzonal de la fecha 8 del Clausura 2025
Newell's y Atlético Tucumán empatan 0 a 0 en el Parque de la Independencia en el marco de la interzonal de la fecha 8 del Clausura 2025. Los rojinegros ocupan el penúltimo puesto de su zona y vienen de dos derrotas consecutivas en el torneo local.
El árbitro es Fernando Espinoza, mientras que en el VAR está Pablo Echavarría. Como asistentes se encuentran Iván Nuñez y Julio Fernández. César Ceballo es el cuarto árbitro, mientras que como AVAR está Manuel Sánchez.
Había llegado a su nuevo hogar y en menos de una semana sufrió un golpe que no olvidará. Le robaron hasta el calefón y la bacha de la cocina