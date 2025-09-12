La Capital | Política | coimas

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Además, allanaron los barrios cerrados donde viven el extitular de la agencia y los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina

12 de septiembre 2025
Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei

Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en las últimas horas nuevos capítulos de relevancia. En primer lugar, los abogados del extitular del área, Diego Spagnuolo, renunciaron a representarlo y, además, se desarrollaron nuevos allanamientos.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y Spagnuolo.

En esos procedimientos, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada al exdirector de la Andis, en la que se hallaron 80.000 dólares. La Fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

Renuncia de abogados

En paralelo, Spagnuolo deberá conseguirse nuevos representantes legales ya que sus abogados renunciaron a continuar como defensores del exfuncionario.

Tanto Juan Aráoz de Lamadrid como Ignacio Rama Schultze se apartaron de la representación del exfuncionario alegando motivos personales.

Declaración de Fernando Cerimedo

Durante la noche de este jueves, declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, que fue asesor del presidente Javier Milei. Amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción.

Tras esa comparecencia, la Fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con los 80 mil dólares en el banco BBVA.

Más allanamientos

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron expedientes relacionados con compras de medicamentos.

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la Fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas

Pasacalle contra Karina Milei en Plaza Sarmiento

Quiénes colgaron en Rosario los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas

Jornada de elecciones con tensión: vandalizaron los padrones donde vota Karina Milei en Vicente López

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3 %"

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Newells se recuperó de dos derrotas y venció 2 a 0 a Atlético Tucumán

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Tres salvadas de Espínola para evitar que Newells empiece torcido ante Atlético Tucumán

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
