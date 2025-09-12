Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Además, allanaron los barrios cerrados donde viven el extitular de la agencia y los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina

Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en las últimas horas nuevos capítulos de relevancia. En primer lugar, los abogados del extitular del área, Diego Spagnuolo, renunciaron a representarlo y, además, se desarrollaron nuevos allanamientos .

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre , el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y Spagnuolo.

En esos procedimientos, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada al exdirector de la Andis, en la que se hallaron 80.000 dólares . La Fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

En paralelo, Spagnuolo deberá conseguirse nuevos representantes legales ya que sus abogados renunciaron a continuar como defensores del exfuncionario .

Tanto Juan Aráoz de Lamadrid como Ignacio Rama Schultze se apartaron de la representación del exfuncionario alegando motivos personales.

Declaración de Fernando Cerimedo

Durante la noche de este jueves, declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, que fue asesor del presidente Javier Milei. Amplió detalles sobre conversaciones previas que habría mantenido con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción.

Tras esa comparecencia, la Fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y detectó la mencionada caja de seguridad con los 80 mil dólares en el banco BBVA.

Más allanamientos

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron expedientes relacionados con compras de medicamentos.

>> Leer más: Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la Fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.