El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Cristian Fabbiani determinó que el centrodelantero sea un un futbolista que retornó al club a mitad de año y tiene un gol en su primer paso en la Lepra

El nueve de Newell's para recibir a Atlético Tucumán es el menos esperado de los que tenía a disposición Cristian Fabbiani. No será ni Carlos González ni Darío Benedetto. Tampoco Giovani Chiaverano, al que se probó en la semana. El puesto de centrodelantero será para Genaro Rossi , de regreso al club en julio tras la interrupción anticipada de su préstamo en Colón.

Con la presencia de Rossi serán cinco las modificaciones en Newell's , en relación a la formación titular frente a Barracas Central (1-2) de la fecha pasada. También ingresarán Luciano Lollo, Luca Regiardo, Josué Colman, Franco Orozco. Los que dejarán el equipo son Luca Sosa, Fabián Noriega, Martín Fernández, Darío Benedetto y Carlos González.

Rossi jugó por última vez en Newell's en la temporada 2023, antes de irse a Chaco For Ever y a Colón. En Colón tenía un préstamo hasta fin de 2025, pero la entidad sabalera determinó que se vuelva antes. Recuperado de una lesión muscular , fue citado por primera vez por Fabbiani para el partido de este viernes y jugará desde el inicio.

Genaro Rossi tuvo su último partido en Newell's en la temporada 2023, con Gabriel Heinze de técnico.

El paso de Rossi por Newell's en su primera etapa fue con 23 partidos (3 de titular y 20 entrando desde el banco). Su único gol fue contra Ituzaingó (3-1), en el debut en la Copa Argentina 2022, en cancha de Colón.

Cristian Fabbiani eligió, con la mirada más allá

Fabbiani optó porque Cocoliso González, que no entrenó con normalidad en la semana, supuestamente por una molestia, directamente no vaya ni al bano. Darío Benedetto, en tanto, será suplente. Una determinación que obedece a la intención de darle prioridad al partido del miércoles 17 de septiembre contra Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin Juanchón García, marginado por un esguince de tobillo, el entrenador ensayó con Chiaverano, en un puesto que no es el suyo. Luego de las pruebas, eligió a Rossi de nueve.

Luciano Lollo, habilitado

Los otros cambios estaban en los cálculos. Lollo cumplió la fecha de suspensión y jugará por Luca Sosa, en una defensa con línea de cuatro. Fabbiani modificará los cinco del fondo con los que venía jugando.

A partir de esta disposición táctica, Fabián Noguera dejará el equipo. La decisión de que vaya al banco obedece más a la idea de cuidarlo para el partido por la Copa Argentina. No tendría otro sentido que sea suplente, considerando que es uno de los más parejos del plantel.

>> Leer más: Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Ante la salida de Noguera, ingresará el delantero Franco Orozco. No será el único cambio ofensivo, ni de táctica. Porque el entrenador piensa alterar el doble nueve (Darío Benedetto y Carlos González) jugando con uno solo (Rossi) y el que entrará es el mediocampista ofensivo Josué Colman, debutante en la Lepra.

La restante modificación es la participación de Luca Regiardo por el uruguayo Martín Fernández, para que forme el doble cinco junto a Ever Banega.