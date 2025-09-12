La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

El DT de Central probó un once en el Gigante y estaría pensando en mover una sola ficha para el trascendental partido ante Boca. Almuerzo en el Caribe Canalla.

12 de septiembre 2025 · 20:07hs
Almuerzo del plantel de Central en el Caribe Canalla. En la foto hay un habitual titular que en la práctica que dispuso Ariel Holan no estuvo entre los once.

CARC

Almuerzo del plantel de Central en el Caribe Canalla. En la foto hay un habitual titular que en la práctica que dispuso Ariel Holan no estuvo entre los once.
Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Se viene el trascendental partido para Central del domingo ante Boca en el Gigante y Ariel Holan estaría pensando en una variante, que significaría que uno de los habituales titulares salga del equipo. Y que no regrese otro que lo era hasta hace algunos partidos. Después de la práctica, hubo almuerzo en el Caribe Canalla.

Central entrenó en el mismo césped del Gigante y Holan probó un once en el que no estuvo uno de los habitués: Jaminton Campaz. Se desconoce el motivo, pero el colombiano recién se sumó el jueves a los entrenamientos tras jugar eliminatorias sudamericanas con su selección.

Claro que Campaz solo jugó el partido del jueves de la semana anterior, en el 3 a 0 ante Bolivia, ingresando para la última media hora. Mientras que viajó a Venezuela pero no entró.

Mientras que Agustín Sández, que no jugó en el 0 a 0 ante Ecuador en Asunción, pero fue titular todo el partido en el 1 a 0 a Perú en Lima, sí estuvo incluido en la práctica que ordenó Holan.

El lugar que ocupó Gaspar Duarte

Y en lugar de Campaz, que simplemente pudo ser preservado y llegar al domingo, estuvo Gaspar Duarte. Esa fue la única variante respecto al equipo que jugó solo un tiempo en Junín ante Sarmiento.

>>Leer más: Mala para Central con una lesión

Por lo tanto, el once canalla fue con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Sández; Ignacio Malcorra y Franco Ibarra; Duarte, Ángel Di María y Santiago López; Alejo Veliz.

Al ver este once se concluye que Holan está priorizando además el buen momento de Komar, ya que pese a que dispone de Facundo Mallo, el uruguayo seguiría por ahora en el banco.

Trabajos y luego almuerzo para Central

Después de los trabajos en el césped del Gigante, el plantel canalla compartió el almuerzo en el Caribe Canalla. Este sábado será el último entrenamiento en Arroyo Seco y quedarán concentrados los citados por Holan.

Se verá si el técnico mantiene a Campaz afuera o simplemente lo preservó porque llegó cansado de Venezuela. En todo caso, esa parece ser la única duda de Holan para enfrentar el domingo, a las 17.30, a Boca en Arroyito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1966595064634683819&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Prohibido aflojar, Profesor. El Central de Ariel Holan recorre el último tramo de la temporada con muy buenas perspectivas.

Últimos nueve partidos y un cachito más para Central, y un abanico de oportunidades

Newells, con Cristian Fabbiani a la cabeza, necesita sumar de a tres para arrimarse a los puestos de clasificación.

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Cristian Fabbiani designó de nueve a un futbolista que volvió recientemente.

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Franco Colapinto agradeció los esfuerzos del equipo Alpine, que está a punto de confirmarlo para 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

En vivo: Newells va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Había llegado a su nuevo hogar y en menos de una semana sufrió un golpe que no olvidará. Le robaron hasta el calefón y la bacha de la cocina

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
En vivo: Newells va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Ovación
El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

Por Rodolfo Parody
Ovación

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca