Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

El DT de Central probó un once en el Gigante y estaría pensando en mover una sola ficha para el trascendental partido ante Boca. Almuerzo en el Caribe Canalla.

Almuerzo del plantel de Central en el Caribe Canalla. En la foto hay un habitual titular que en la práctica que dispuso Ariel Holan no estuvo entre los once.

Se viene el trascendental partido para Central del domingo ante Boca en el Gigante y Ariel Holan estaría pensando en una variante, que significaría que uno de los habituales titulares salga del equipo. Y que no regrese otro que lo era hasta hace algunos partidos. Después de la práctica, hubo almuerzo en el Caribe Canalla.

Central entrenó en el mismo césped del Gigante y Holan probó un once en el que no estuvo uno de los habitués: Jaminton Campaz. Se desconoce el motivo, pero el colombiano recién se sumó el jueves a los entrenamientos tras jugar eliminatorias sudamericanas con su selección.

Claro que Campaz solo jugó el partido del jueves de la semana anterior, en el 3 a 0 ante Bolivia, i ngresando para la última media hora. Mientras que viajó a Venezuela pero no entró.

Mientras que Agustín Sández, que no jugó en el 0 a 0 ante Ecuador en Asunción , pero fue titular todo el partido en el 1 a 0 a Perú en Lima, sí estuvo incluido en la práctica que ordenó Holan.

El lugar que ocupó Gaspar Duarte

Y en lugar de Campaz, que simplemente pudo ser preservado y llegar al domingo, estuvo Gaspar Duarte. Esa fue la única variante respecto al equipo que jugó solo un tiempo en Junín ante Sarmiento.

Por lo tanto, el once canalla fue con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Sández; Ignacio Malcorra y Franco Ibarra; Duarte, Ángel Di María y Santiago López; Alejo Veliz.

Al ver este once se concluye que Holan está priorizando además el buen momento de Komar, ya que pese a que dispone de Facundo Mallo, el uruguayo seguiría por ahora en el banco.

Trabajos y luego almuerzo para Central

Después de los trabajos en el césped del Gigante, el plantel canalla compartió el almuerzo en el Caribe Canalla. Este sábado será el último entrenamiento en Arroyo Seco y quedarán concentrados los citados por Holan.

Se verá si el técnico mantiene a Campaz afuera o simplemente lo preservó porque llegó cansado de Venezuela. En todo caso, esa parece ser la única duda de Holan para enfrentar el domingo, a las 17.30, a Boca en Arroyito.