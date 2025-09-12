La Capital | Economía | Industriales

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo

Fisfe celebró el Día de la Industria y su 25º aniversario en Las Parejas con la presencia de casi mil empresarios del sector fabril de la provincia

Por Alvaro Torriglia

12 de septiembre 2025 · 21:19hs
El gobernador llegó al almuerzo de Fisfe luego de participar de la cumbre de Río Cuarto y antes de viajar a Santa Fe a jurar la nueva Constitución.

Los industriales santafesinos consideraron que el resultado de las últimas elecciones es un mensaje para que el gobierno nacional ponga en marcha un plan productivo y advirtieron que, tras veinte meses de actividad amesetada o en caída, empezó a resentirse peligrosamente el empleo.

En el marco de la conmemoración del Día de la Industria que la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) organizó en Las Parejas, el presidente de la entidad, Javier Martín, se mostró preocupado por el freno económico que caracteriza al segundo semestre del año. “Se hace difícil seguir aguantando y empezaron los despidos por goteo", resaltó.

Casi mil personas participaron del almuerzo realizado en Sportivo Atlético Club de Las Parejas, que contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

El dirigente de la central fabril nacional también enfatizó su preocupación por la pérdida de empleo y señaló en conferencia de prensa que están conversando con autoridades nacionales distintas propuestas para tratar de evitar que la recesión se traduzca en una pérdida masiva de puestos de trabajo.

Estas gestiones se dan en un marco complejo, ya que el gobierno nacional viene de eliminar y degradar las dependencias orientadas a la política industrial y de apoyo a las pymes. Un dato representativo de una crisis que tiene expresiones más feroces como el salto de la tasa de interés y la inestabilidad financiera, situación que contribuyó a la derrota del oficialismo electoral del domingo pasado.

El resultado electoral no sólo expresó el descontento sino que abrió un nuevo escenario político y económico. Poco antes del inicio del acto de Fisfe, los gobernadores nucleados en Provincias Unidas se reunieron en Río Cuarto para fijar postura frente a la convocatoria al diálogo del gobierno nacional.

Una propuesta industrial para debatir

“El mensaje de las urnas es que está muy bien bajar la inflación y lograr el equilibrio fiscal pero que no alcanza, y se necesita un plan de desarrollo que permita que todos estemos bajo el mismo techo”, dio Martín a los periodistas. En sintonía, Rapallini recordó que hace pocos días la central que conduce presentó en Córdoba el “Nuevo contrato productivo”, un decálogo de propuestas para un desarrollo industrial y federal.

Explicó que fue girado al gobierno nacional pero también será trabajado con los gobernadores, a quienes ven como protagonistas de la etapa que se abre con la crisis económica y política.

El prolongado aplauso de los industriales a Pullaro remarcó esa empatía. “Me siento como en casa”, dijo el mandatario antes de llamar a “defender el modelo Santa Fe, de un Estado chico pero presente en el sector productivo, como una propuesta para todo el país”. Luego de participar de la cumbre de Río Cuarto y antes de viajar a Santa Fe a jurar la nueva Constitución, llamó a unir fuerzas con “otras provincias productivas” para impulsar una propuesta que “no mire solo al Amba”.

Compartió escenario con Gisela Scaglia, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo provincial para las elecciones del 26 de octubre. En la conferencia de prensa previa al evento, la vicegobernadora criticó al gobierno nacional y puso condiciones sobre una eventual mesa de diálogo. “El presidente Javier Milei tiene que realizar una convocatoria y no lo ha hecho, pero desde ya que si el llamado es a un diálogo de sordos, como el Pacto de Mayo, no va a prosperar”, dijo. El pliego que presentó fue la reparación de las rutas nacionales, la reactivación de las 300 obras públicas que había dejado en marcha la administración nacional anterior en territorio santafesino y el pago de la deuda por la Caja de Jubilaciones.

El retiro del Estado nacional en áreas claves como infraestructura y producción fueron remarcadas por la dirigencia industrial y los funcionarios provinciales. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, recordó que en 20 meses el gobierno local puso en marcha un plan de inversiones por u$s 2 mil millones, la mayoría con efectos en el sector productivo. También defendió políticas específicas, como el subsidio de tasas para la compra de maquinaria fabricada en la provincia. “Esos créditos que dimos en su momento al 11% están sosteniendo la actividad de muchas empresas que están trabajando para cumplir las órdenes de compra que generaron”, explicó. Y aseguró que es “urgente” que el equipo económico nacional baje la tasa de interés.

A la hora de los discursos, el presidente de Fisfe coincidió: “El actual nivel de tasas es incompatible con cualquier emprendimiento productivo”. Y se ganó el primer aplauso cuando denunció que “hoy es más rentable apostar a la timba financiera que producir y dar empleo”.

Apertura de importaciones

A su turno, Rapallini arengó contra la apertura indiscriminada “de importaciones de productos chinos” y pidió “nivelar la cancha”. Tras advertir que “la actividad se está frenando”, aseguró: “Hoy vivimos un momento difícil pero el futuro es con la industria”.

El intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, destacó la necesidad de defender el entramado productivo y social que se articula en torno de la industria. Su ciudad, recordó, creció 40% en superficie y población al calor de los últimos mejores años para la economía real. En este ciclo se cortó y la prueba más oscura de ello fue la parálisis del plan de vivienda que llevaba adelante la anterior gestión nacional para acompañar la radicación de trabajadores en la capital de la maquinaria agrícola. “Nuestras empresas se tecnificaron y bajaron costos pero hoy están amenazadas y necesitan la presencia del Estado”, subrayó.

En medio de esta incertidumbre, dirigentes fabriles destacaron la inclusión en la nueva Constitución provincial de artículos que garantizan el apoyo a las pymes industriales. Un logro que destacó la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, también presente en el acto.

Infraestructura

El presidente de la Fisfe destacó las obras de infraestructura y los planes de apoyo del gobierno provincial a la producción, aunque también pidió eliminar totalmente Ingresos Brutos para el sector. Hoy, sólo un grupo acotado de grandes industrias pagan el tributo debido a que, anualmente, se aprueba en la Legislatura la prórroga del régimen de estabilidad tributaria. ”Valoramos la estabilidad fiscal pero necesitamos una ley que establezca la exención de la industria santafesina”, dijo.

También pidió el apoyo de los gobernadores y legisladores nacionales para avanzar en cuatro leyes que consideró fundamentales: ley pyme, ley de biocombustible, reforma laboral y reforma tributaria.

