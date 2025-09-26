Central viajó a La Plata con equipo definido y muchos jugadores para enfrentar a Gimnasia

Ariel Holan llevó 25 futbolistas a la ciudad de las diagonales y dos de ellos quedarán afuera ante Gimnasia. Los once de Central estarían definidos.

Ariel Holan irá por una victoria a La Plata para consolidar el proceso ascendente de Central en esta temporada.

Central viajó a La Plata con muchos jugadores. Ariel Holan llevó nada menos que 25 a la ciudad de las diagonales y dos de ellos quedarán afuera del partido de este sábado, a las 14.30, ante Gimnasia. Los once ya estarían definidos por el entrenador auriazul.

Holan ya tendría decidido el equipo que jugará ante el Lobo y no repetirá, como no lo hizo en todo el torneo. Todo porque Gaspar Duarte anduvo con molestias en la semana, aunque de todas maneras viajó junto al plantel.

El que entraría por Duarte sería Enzo Copetti, por lo que Central jugaría con sus dos 9 y un solo 5, Franco Ibarra, con una línea de zurdos talentosos adelante: Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.

El que no viajó de nuevo es Agustín Módica, por lo que la alternativa a uno de los 9 sería Fabricio Oviedo. Mientras que Santi López o Giovanni Cantizano, si entran, harían cambiar el esquema.

Viajó también Thiago Ponce, quien hizo un gol el martes pasado en el empate de la reserva ante River 2 a 2 en Arroyo Seco. El otro lo hizo Ciro Armoa, de quien se informó que sufrió un esguince severo de tobillo derecho y deberá ser operado.

Habrá que ver si Ponce va al banco o es uno de los que queda afuera. El otro podría ser el defensor Ignacio Ovando.

>>Leer más: Camiseta de Gimnasia en homenaje a Favaloro

Los que viajaron en Central