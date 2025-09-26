La Capital | Ovación | Central

Central viajó a La Plata con equipo definido y muchos jugadores para enfrentar a Gimnasia

Ariel Holan llevó 25 futbolistas a la ciudad de las diagonales y dos de ellos quedarán afuera ante Gimnasia. Los once de Central estarían definidos.

26 de septiembre 2025 · 21:02hs
Ariel Holan irá por una victoria a La Plata para consolidar el proceso ascendente de Central en esta temporada.

Ariel Holan irá por una victoria a La Plata para consolidar el proceso ascendente de Central en esta temporada.

Central viajó a La Plata con muchos jugadores. Ariel Holan llevó nada menos que 25 a la ciudad de las diagonales y dos de ellos quedarán afuera del partido de este sábado, a las 14.30, ante Gimnasia. Los once ya estarían definidos por el entrenador auriazul.

Holan ya tendría decidido el equipo que jugará ante el Lobo y no repetirá, como no lo hizo en todo el torneo. Todo porque Gaspar Duarte anduvo con molestias en la semana, aunque de todas maneras viajó junto al plantel.

El que entraría por Duarte sería Enzo Copetti, por lo que Central jugaría con sus dos 9 y un solo 5, Franco Ibarra, con una línea de zurdos talentosos adelante: Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.

El que no viajó de nuevo es Agustín Módica, por lo que la alternativa a uno de los 9 sería Fabricio Oviedo. Mientras que Santi López o Giovanni Cantizano, si entran, harían cambiar el esquema.

Viajó también Thiago Ponce, quien hizo un gol el martes pasado en el empate de la reserva ante River 2 a 2 en Arroyo Seco. El otro lo hizo Ciro Armoa, de quien se informó que sufrió un esguince severo de tobillo derecho y deberá ser operado.

Habrá que ver si Ponce va al banco o es uno de los que queda afuera. El otro podría ser el defensor Ignacio Ovando.

Los que viajaron en Central

la frase de pablo aimar sobre una decision de angel di maria: fue el momento perfecto

La frase de Pablo Aimar sobre una decisión de Ángel Di María: "Fue el momento perfecto"

Rosario Central visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Los futbolistas de Central celebran en uno de los varios triunfos del Canalla sobre Gimnasia en los últimos años.

La racha que Central mantiene sobre Gimnasia y que aspira a extender el sábado en La Plata

Las acciones y bonos cortaron la racha alcista en medio de una toma de ganancias.

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

El Banco Central repuso el cepo para operaciones cruzadas con el dólar

El Banco Central repuso el cepo para operaciones cruzadas con el dólar

Inicia el Mundial sub-20: desde el despegue de Maradona a los tres pibes de la cantera de Newells

Inicia el Mundial sub-20: desde el despegue de Maradona a los tres pibes de la cantera de Newell's

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La provincia cuenta con 45 empleados del Estado, en sus tres niveles, cada 1.000 habitantes y es la segunda del ranking. Rosario perfora esa cifra

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Primera C: A pesar del bajón, Central Córdoba irá en busca del ascenso a la Primera B

Primera C: "A pesar del bajón, Central Córdoba irá en busca del ascenso a la Primera B"

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

Rugby Championship: el mediodía del sábado es de Los Pumas, con la visita al campeón mundial

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia
Joaquinraptor, el nuevo dinosaurio carnívoro que descubrieron en la Patagonia

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre